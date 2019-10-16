СМИ узнали, что юристы подали в суд на Netflix за фильм "Прачечная"

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, которые стали прототипами героев фильма "Прачечная", подали в суд на Netflix за клевету, Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, которые стали прототипами героев фильма "Прачечная", подали в суд на Netflix за клевету, сообщает Deadline.

В заявлении, поданном в окружной суд США в штате Коннектикут, говорится, что "фильм очерняет истцов и показывает их как безжалостных юристов, которые вовлечены в отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, взяточничество и/или другие преступные деяния".

Базировавшаяся в Панаме фирма Mossack Fonseca в 2016 году оказалась в центре скандала, после того, как в СМИ попал ее архив. Документы из него доказывали причастность мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В марте прошлого года из-за репутационного и экономического ущерба контора закрылась.

Картина "Прачечная" Стивена Содерберга о "панамском досье" была впервые показана в сентябре на Венецианском кинофестивале. Публика встретила ее продолжительными аплодисментами. В основе ленты — расследование мошеннических схем, которое ведет вдова (Мэрил Стрип). Юргена Моссаку и Рамона Фонсеку в фильме играют Гари Олдман и Антонио Бандерас.