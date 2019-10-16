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РИА Новости
Культура

СМИ узнали, что юристы подали в суд на Netflix за фильм "Прачечная"

16:34 16.10.2019
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© Netflix, 2019Кадр из трейлера фильма "Прачечная"
Кадр из трейлера фильма Прачечная
© Netflix, 2019
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, которые стали прототипами героев фильма "Прачечная", подали в суд на Netflix за клевету, сообщает Deadline.
В заявлении, поданном в окружной суд США в штате Коннектикут, говорится, что "фильм очерняет истцов и показывает их как безжалостных юристов, которые вовлечены в отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, взяточничество и/или другие преступные деяния".
Базировавшаяся в Панаме фирма Mossack Fonseca в 2016 году оказалась в центре скандала, после того, как в СМИ попал ее архив. Документы из него доказывали причастность мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В марте прошлого года из-за репутационного и экономического ущерба контора закрылась.
Картина "Прачечная" Стивена Содерберга о "панамском досье" была впервые показана в сентябре на Венецианском кинофестивале. Публика встретила ее продолжительными аплодисментами. В основе ленты — расследование мошеннических схем, которое ведет вдова (Мэрил Стрип). Юргена Моссаку и Рамона Фонсеку в фильме играют Гари Олдман и Антонио Бандерас.
Компании Netflix принадлежат дистрибьюторские права на ленту, премьера которой на потоковом сервисе состоится 18 октября.
Кадр из фильма Прачечная
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КультураКино и сериалыНовости культурыАнтонио БандерасСтивен СодербергNetflix
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