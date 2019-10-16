Число погибших в ДТП в этом году снизилось на десять процентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Число погибших в ДТП в России снизилось по итогам первых девяти месяцев 2019 года примерно на 10%, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"По итогам прошедших девяти месяцев удалось снизить количество ДТП, раненых, участников. И главное, более чем на 10% сократить число погибших. Дальнейшее сохранение положительной динамики позволит выйти на установленные показатели, в то же время в 35 регионах мы видим риски недостижения", - сказал он в ходе совещания в Екатеринбурге о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Колокольцев заявил, что в этой связи целесообразно обратить внимание руководителей субъектов РФ на "необходимость корректировки соответствующих планов".