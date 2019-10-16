Число погибших в ДТП в этом году снизилось на десять процентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Число погибших в ДТП в России снизилось по итогам первых девяти месяцев 2019 года примерно на 10%, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"По итогам прошедших девяти месяцев удалось снизить количество ДТП, раненых, участников. И главное, более чем на 10% сократить число погибших. Дальнейшее сохранение положительной динамики позволит выйти на установленные показатели, в то же время в 35 регионах мы видим риски недостижения", - сказал он в ходе совещания в Екатеринбурге о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Колокольцев заявил, что в этой связи целесообразно обратить внимание руководителей субъектов РФ на "необходимость корректировки соответствующих планов".
Ранее на совещании премьер Дмитрий Медведев констатировал, что "в 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности на дорогах не удалось, а в 17 - число погибших в ДТП даже выросло".