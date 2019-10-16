Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T15:37Z
https://ria.ru/20191016/1559856371.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155276/58/1552765817_1:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_b6ff1059e803af083feccce1e201a4fc.jpg
РИА Новости

Число погибших в ДТП в этом году снизилось на десять процентов

15:37 16.10.2019
98
© АГН "Москва" / Мобильный репортерМесто ДТП в Москве
Место ДТП в Москве
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Число погибших в ДТП в России снизилось по итогам первых девяти месяцев 2019 года примерно на 10%, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"По итогам прошедших девяти месяцев удалось снизить количество ДТП, раненых, участников. И главное, более чем на 10% сократить число погибших. Дальнейшее сохранение положительной динамики позволит выйти на установленные показатели, в то же время в 35 регионах мы видим риски недостижения", - сказал он в ходе совещания в Екатеринбурге о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Колокольцев заявил, что в этой связи целесообразно обратить внимание руководителей субъектов РФ на "необходимость корректировки соответствующих планов".
Ранее на совещании премьер Дмитрий Медведев констатировал, что "в 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности на дорогах не удалось, а в 17 - число погибших в ДТП даже выросло".
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Вчера, 14:57РИА Новости
Медведев заявил о росте числа погибших в ДТП в 17 регионах
010110
Обсудить 0
Дмитрий МедведевМВД РФВладимир КолокольцевРоссияБезопасностьОбщество
Рекомендуем
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев заявил о росте числа погибших в ДТП в 17 регионах
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
В России усилили наказание за незаконную добычу животных из Красной книги
Въезд на платную дорогу в объезд города Одинцово в Московской области
"Автодор" готовит систему безбарьерной оплаты проезда по платным дорогам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым. 13 сентября 2019
Медведев призвал увеличить число контрактов полного жизненного цикла
Лента
новостей
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев посетовал, что на совещании по дорогам нет представителя Минздрава
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев потребовал разобраться в ситуации с ремонтом дорог в регионах
Девушки возле окна выдачи водительских удостоверений
В ГИБДД рассказали о подготовке к введению электронных водительских прав
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Восстановление Забайкалья после пожаров завершится к ноябрю, заявил Трутнев
Президент РФ Владимир Путин
Путин: у граждан в пострадавших от паводков регионах было много претензий
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев раскритиковал губернаторов за слабую работу по "дорожному" проекту
Здание Государственной Думы в Москве
Правительство внесло в ГД проект о рассмотрении заявлений на гражданство
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуму внесли новый проект о виноградарстве и виноделии
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
В развитие Приангарья инвестируют порядка 16 млрд рублей, заявил Мутко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
Лента новостейМолния