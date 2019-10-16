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РИА Новости

В Узбекистане задержали боевиков "Хизб ут-Тахрир"* в Ферганской долине

15:36 16.10.2019 (обновлено: 15:50 16.10.2019)
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© AP Photo / Anvar IlyasovСотрудник правоохранительных органов Узбекистана на КПП в Ташкенте
Сотрудник правоохранительных органов Узбекистана на КПП в Ташкенте
© AP Photo / Anvar Ilyasov
ТАШКЕНТ, 16 окт - РИА Новости. Сотрудники МВД Узбекистана в среду пресекли деятельность запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, которая действовала в Ферганской долине (территория Андижанской, Наманганской, Ферганской областей на востоке страны), сообщает пресс-службе министерства.
"Шестнадцатого октября на территории Андижанской, Наманганской, Ферганской областей Республики Узбекистан пресечена преступная деятельность членов запрещенной группы религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*, - говорится в сообщении. Количество участников группы не раскрывается.
По данным МВД, большинство из арестованных ранее уже отбывали наказание за участие в "Хизб ут-Тахрир"*. "Установлено, что в местах проживания арестованных лиц содержится литература экстремистского содержания, которая была изъята в процессуальном порядке", - отмечается в сообщении.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, проводятся оперативно-следственные мероприятия, добавили в МВД.
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Несколько участников "Хизбут ут-Тахрир" задержали в ДагестанеЗадержание было проведено в ходе адресных проверок в Махачкале в рамках уголовного дела. Ранее троим активистам дагестанского подразделения "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" был вынесен приговор.
В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В ноябре 2016 года Ферганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил пятнадцать сторонников этой организации к лишению свободы сроком от семи до десяти лет. Было установлено, в частности, что отдельные члены данной ячейки планировали выехать в Сирию и Ирак для прохождения боевой подготовки в составе террористических группировок.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения"*) – исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* запрещена в России, большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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МВД УзбекистанаФерганская областьХизб ут-Тахрир аль-ИсламиТашкентУзбекистанВ мире
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