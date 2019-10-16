Первый канал добился пятикратного снижения выплаты бывшей жене Задорнова

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд снизил с 3,75 миллиона рублей до 750 тысяч рублей сумму компенсации, которую Первый канал должен выплатить Велте Задорновой, первой жене сатирика Михаила Задорнова, следует из опубликованного в среду постановления суда.

Задорнова в своем иске в арбитражный суд Москвы потребовала взыскать компенсацию за нарушение ее исключительного права на аудиовизуальные произведения "Умом Россию не поднять" и "Кому на Руси жить?". Первую передачу, как указывала истица, телеканал транслировал 21 июля и 10 ноября 2018 года, вторую - 10 ноября 2017 года, 21 июля и 10 ноября 2018 года.

Задорнова просила взыскать с Первого канала по 1,5 миллиона рублей за каждый факт нарушения ее прав, всего – 7,5 миллиона рублей. Суд первой инстанции в июне удовлетворил иск наполовину, обязав ответчика выплатить 3,75 миллиона рублей.

Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчик, так и истец. Телеканал просил в удовлетворении иска полностью отказать, Задорнова настаивала на взыскании компенсации в заявленном ею размере.

Апелляционный суд согласился с выводами первой инстанции о том, что Задорновой принадлежат права на спорные передачи и что ответчик нарушил эти права, осуществив бездоговорное использование передач за пределами трехлетнего срока лицензии. В то же время суд посчитал необходимым дополнительно снизить размер компенсации в пользу истца.

"Сообщения в эфир спорных АВП (аудиовизуальных произведений) являлись повторами показов, осуществленных ответчиком в 2009 году, и приурочены к годовщине смерти автора, а стоимость исключительных прав на повторный показ ранее обнародованных АВП, как правило, ниже стоимости использования таких произведений для премьерного показа", - говорится в постановлении. Суд посчитал соразмерной компенсацией 150 тысяч рублей за каждое нарушение.