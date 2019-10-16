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РИА Новости
Культура

Первый канал добился пятикратного снижения выплаты бывшей жене Задорнова

15:32 16.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд снизил с 3,75 миллиона рублей до 750 тысяч рублей сумму компенсации, которую Первый канал должен выплатить Велте Задорновой, первой жене сатирика Михаила Задорнова, следует из опубликованного в среду постановления суда.
Задорнова в своем иске в арбитражный суд Москвы потребовала взыскать компенсацию за нарушение ее исключительного права на аудиовизуальные произведения "Умом Россию не поднять" и "Кому на Руси жить?". Первую передачу, как указывала истица, телеканал транслировал 21 июля и 10 ноября 2018 года, вторую - 10 ноября 2017 года, 21 июля и 10 ноября 2018 года.
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Задорнова просила взыскать с Первого канала по 1,5 миллиона рублей за каждый факт нарушения ее прав, всего – 7,5 миллиона рублей. Суд первой инстанции в июне удовлетворил иск наполовину, обязав ответчика выплатить 3,75 миллиона рублей.
Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчик, так и истец. Телеканал просил в удовлетворении иска полностью отказать, Задорнова настаивала на взыскании компенсации в заявленном ею размере.
Апелляционный суд согласился с выводами первой инстанции о том, что Задорновой принадлежат права на спорные передачи и что ответчик нарушил эти права, осуществив бездоговорное использование передач за пределами трехлетнего срока лицензии. В то же время суд посчитал необходимым дополнительно снизить размер компенсации в пользу истца.
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Вспоминая Михаила Задорнова: инженера, сатирика и однажды "президента"Все знали, что он тяжело болел, но все равно никто не хотел верить, что его не стало. Михаил Задорнов, человек, который мог заставить смеяться всю страну, ушел из жизни на 70-м году.
"Сообщения в эфир спорных АВП (аудиовизуальных произведений) являлись повторами показов, осуществленных ответчиком в 2009 году, и приурочены к годовщине смерти автора, а стоимость исключительных прав на повторный показ ранее обнародованных АВП, как правило, ниже стоимости использования таких произведений для премьерного показа", - говорится в постановлении. Суд посчитал соразмерной компенсацией 150 тысяч рублей за каждое нарушение.
Михаил Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". Умер 10 ноября 2017 года в Москве.
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КультураДевятый арбитражный апелляционный судМихаил ЗадорновРоссияЮрмалаПроисшествия
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