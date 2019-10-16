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РИА Новости

В ЕС признали, что не в силах остановить миграцию

15:31 16.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкБеженцы-мусульмане на границе
Беженцы-мусульмане на границе
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос заявил в среду, что ЕС ставит не вопрос, как остановить миграционные потоки, а как лучше с ними справляться.
Выступая в среду на брифинге в ЕК, еврокомиссар кратко подвел итоги пятилетней деятельности на своем посту, заявив, что проделанная за эти годы работа позволила лучше подготовить ЕК к будущим вызовам в сфере миграции.
По его словам, события на северо-востоке Сирии показывают, что "мы всегда должны быть готовыми". Он также сказал, что проработка мер в сфере миграции еще не завершена, и "она потребует много сил и времени".
"Но мы должны быть честными: явление миграции останется в будущем, вопрос никогда не будет заключаться в том, как это остановить, а как лучше с этим управляться", - заявил он.
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По данным ЕК, число незаконных пересечений границ в ЕС сократилось до 150 тысяч в 2018 году, и это самый низкий показатель за пять лет. В ЕК считают, что этот результат стал возможен, в том числе, благодаря соглашению ЕС-Турция от 2016 года об оказании помощи беженцам на турецкой территории.
В распространенном в среду докладе отмечается, что "необходима дальнейшая работа", в том числе по усилению контроля за границами, так как "в предстоящие годы миграция будет занимать важное место в политической повестке дня".
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