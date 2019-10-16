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РИА Новости

Москва готова проявить гибкость в вопросе СНВ, заявили в МИД

15:29 16.10.2019 (обновлено: 16:21 16.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москва готова проявить гибкость в вопросе о сроках продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), призывает Вашингтон к переговорам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Призываем наших американских коллег больше не терять времени. Его уже почти не остается. Нужно, по крайней мере, понять, что они собираются с этим договором делать. Наша позиция известна: мы в пользу продления. Срок продления может обсуждаться, здесь мы готовы проявить гибкость. Но считаем, что просто дать этому договору умереть было бы непростительно. Это будет воспринято международным сообществом как отражение пренебрежительного отношения к одной из ключевых опор международной безопасности. Такая оценка вполне обоснована", - заявил Рябков.
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"Но считаем, что просто дать этому договору умереть было бы непростительно. Это будет воспринято международным сообществом как отражение пренебрежительного отношения к одной из ключевых опор международной безопасности. Такая оценка вполне обоснована. Договор нужно продлить, и мы к этому готовы. Есть каналы, по которым это можно и нужно обсуждать, есть вопросы, которые в этой связи требуют рассмотрения. О них американцам тоже хорошо известно. Мы восприимчивы к сигналам "с той стороны". Но по большому счету никаких сигналов пока нет", - добавил Рябков.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия заявляла, что готова это обсудить.
В октябре директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявил, что РФ приложит все усилия, чтобы продлить действие истекающего договора СНВ-3.
Анатолий Антонов
7 октября, 01:28РИА Новости
Антонов считает, что СНВ-3 надо продлевать, "как есть"
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Договор СНВ-3МИД РФРоссияСШАВ мире
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