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РИА Новости

Магнитуда землетрясения на Филиппинах, по уточненным данным, составила 6,4

15:19 16.10.2019 (обновлено: 15:20 16.10.2019)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сейсмологи уточнили магнитуду землетрясения на Филиппинах, она составила 6,4, эпицентр находится на острове Минданао, сообщает Геологическая служба США.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что магнитуда землетрясения составляет 6,5.
Землетрясение было зафиксировано в 11.37 по времени UTC (14.37 мск). Эпицентр располагался в 7 километрах от населенного пункта Колумбио, провинция Султан-Кударат. По уточненным данным, очаг залегал на глубине 14,1 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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26 декабря 2017, 13:32РИА Новости
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