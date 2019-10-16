Магнитуда землетрясения на Филиппинах, по уточненным данным, составила 6,4

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сейсмологи уточнили магнитуду землетрясения на Филиппинах, она составила 6,4, эпицентр находится на острове Минданао, сообщает Геологическая служба США.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что магнитуда землетрясения составляет 6,5.

LOOK: Bahagi ng Sangguniang Bayan office sa M'lang, North Cotabato, gumuho matapos matapos maramdaman ang magnitude 6.3 na Lindol sa Mindanao | via @DMalacanan



📷: Bong Piñol pic.twitter.com/s1KaAOHDYS — DZRH NEWS (@dzrhnews) 16 октября 2019 г.

Землетрясение было зафиксировано в 11.37 по времени UTC (14.37 мск). Эпицентр располагался в 7 километрах от населенного пункта Колумбио, провинция Султан-Кударат. По уточненным данным, очаг залегал на глубине 14,1 километра.