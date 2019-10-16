Магнитуда землетрясения на Филиппинах, по уточненным данным, составила 6,4

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сейсмологи уточнили магнитуду землетрясения на Филиппинах, она составила 6,4, эпицентр находится на острове Минданао, сообщает Геологическая служба США.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что магнитуда землетрясения составляет 6,5.
LOOK: Bahagi ng Sangguniang Bayan office sa M'lang, North Cotabato, gumuho matapos matapos maramdaman ang magnitude 6.3 na Lindol sa Mindanao | via @DMalacanan— DZRH NEWS (@dzrhnews) 16 октября 2019 г.
📷: Bong Piñol pic.twitter.com/s1KaAOHDYS
Землетрясение было зафиксировано в 11.37 по времени UTC (14.37 мск). Эпицентр располагался в 7 километрах от населенного пункта Колумбио, провинция Султан-Кударат. По уточненным данным, очаг залегал на глубине 14,1 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.