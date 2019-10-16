В ГИБДД рассказали о подготовке к введению электронных водительских прав

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Внедрение в России электронных водительских прав планируется провести в течение 2020 года, сейчас ведется разработка цифровой платформы, заявил РИА Новости глава ГИБДД России Михаил Черников.
В феврале Черников сообщил в интервью РИА Новости, что рассчитывает на введение электронных прав с 2020 года для борьбы с поддельными правами и использованием прав другим владельцем. При этом действующие сейчас удостоверения водителей меняться не будут.
"Сегодня информационные базы должны быть созданы. У нас есть центр обработки данных. Мы пытаемся сейчас его, скажем так, сделать в системе Госавтоинспекции. Когда это будет уже создано, тогда мы можем все оцифрованные фотографии легко получать на любом удалении от соответствующих ситуационных центров или дежурных частей", – сказал начальник ГИБДД РФ.
По его словам, в настоящий момент идет разработка цифровой платформы Госавтоинспекции.
"Цифровая платформа будет, и мы планируем в течение 2020 года это (введение электронных водительских прав) реализовать", – подчеркнул Черников.