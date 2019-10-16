В ГИБДД рассказали о подготовке к введению электронных водительских прав

"Сегодня информационные базы должны быть созданы. У нас есть центр обработки данных. Мы пытаемся сейчас его, скажем так, сделать в системе Госавтоинспекции. Когда это будет уже создано, тогда мы можем все оцифрованные фотографии легко получать на любом удалении от соответствующих ситуационных центров или дежурных частей", – сказал начальник ГИБДД РФ.