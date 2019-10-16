Пушков высмеял шведских военных, принявших буй за "российскую подлодку"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал прошедшую в Швеции спецоперацию по поиску "российской подводной лодки", которая оказалась вышедшим из строя метеорологическим буем.
По его словам, как правило, в подобных случаях сразу становится ясно, что речь идет не о субмарине.
"В Швеции готовы принять за "иностранную" ( т.е. русскую) подлодку сломанный буй; затонувшую в 1916 подлодку времен Российской империи; корягу, которую сразу принимают за перископ, а также дельфина или тюленя. Лишь бы начать "широкую военную операцию" и истратить на нее 20 миллионов евро".
Ранее журналисты издания Svenska Dagbladet выяснили, что закодированный радиосигнал, который перехватила шведская подлодка в октябре 2014 года, поступал от вышедшего из строя метеорологического буя.
Тогда инцидент спровоцировал операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага.
Зарубежные СМИ предположили, что речь идет о российской мини-подлодке. Однако в Минобороны России отметили, что малая или сверхмалая подлодка не могла оказаться в водах Швеции, поскольку их вообще уже нет в боевом составе ВМФ.
Поиски длились примерно неделю, на операцию было потрачено около 20 миллионов крон (1,8 миллиона евро). После ее окончания министр обороны Швеции Петер Хультквист утверждал, что вооруженные силы страны "получили подтверждение того, что в водах Швеции была иностранная подводная лодка".