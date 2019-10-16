Пушков высмеял шведских военных, принявших буй за "российскую подлодку"

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал прошедшую в Швеции спецоперацию по поиску "российской подводной лодки", которая оказалась вышедшим из строя метеорологическим буем.

По его словам, как правило, в подобных случаях сразу становится ясно, что речь идет не о субмарине.

"В Швеции готовы принять за "иностранную" ( т.е. русскую) подлодку сломанный буй; затонувшую в 1916 подлодку времен Российской империи; корягу, которую сразу принимают за перископ, а также дельфина или тюленя. Лишь бы начать "широкую военную операцию" и истратить на нее 20 миллионов евро". Алексей Пушков

Ранее журналисты издания Svenska Dagbladet выяснили, что закодированный радиосигнал, который перехватила шведская подлодка в октябре 2014 года, поступал от вышедшего из строя метеорологического буя.

Тогда инцидент спровоцировал операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага.

Зарубежные СМИ предположили, что речь идет о российской мини-подлодке. Однако в Минобороны России отметили, что малая или сверхмалая подлодка не могла оказаться в водах Швеции, поскольку их вообще уже нет в боевом составе ВМФ.