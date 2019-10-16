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РИА Новости

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

15:14 16.10.2019 (обновлено: 15:28 16.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Стеков / Перейти в фотобанкВыступление группы Rammstein
Выступление группы Rammstein
© РИА Новости / Антон Стеков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
По словам импресарио, потасовка завязалась после того, как он попытался провести компанию людей мимо турникета, сняв цепочку. Охраннику это не понравилось.

"Мы выходили с корабля, со съемок. Там никакого охранника не было. Я увидел там такую простенькую цепочку, открыл ее, чтобы выпустить людей, гостей. В этот момент появился охранник, начал орать", — сказал Рейбанд.

Менеджер Rammstein утверждает, что ударил охранника из-за того, что тот несколько раз обругал его матом.
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