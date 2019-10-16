Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
По словам импресарио, потасовка завязалась после того, как он попытался провести компанию людей мимо турникета, сняв цепочку. Охраннику это не понравилось.
"Мы выходили с корабля, со съемок. Там никакого охранника не было. Я увидел там такую простенькую цепочку, открыл ее, чтобы выпустить людей, гостей. В этот момент появился охранник, начал орать", — сказал Рейбанд.
Менеджер Rammstein утверждает, что ударил охранника из-за того, что тот несколько раз обругал его матом.