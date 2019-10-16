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РИА Новости

Путин в четверг посетит ВГИК

15:13 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи во время визита в ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи во время визита в ОАЭ
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит ВГИК, где встретится с выдающимися выпускниками института, сообщает пресс-служба Кремля.
"Семнадцатого октября президент РФ Путин посетит старейший творческий ВУЗ страны – Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, где встретится с выдающимися выпускниками института", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сто лет назад – 1 сентября 1919 года - была образована первая Государственная школа кинематографии, впоследствии ставшая ВГИКом.
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