МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит ВГИК, где встретится с выдающимися выпускниками института, сообщает пресс-служба Кремля.
"Семнадцатого октября президент РФ Путин посетит старейший творческий ВУЗ страны – Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, где встретится с выдающимися выпускниками института", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сто лет назад – 1 сентября 1919 года - была образована первая Государственная школа кинематографии, впоследствии ставшая ВГИКом.