После гибели девочки в Кирове люди стали бдительнее, заявил омбудсмен

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Погибшая в запертой квартире в Кирове девочка сделала людей более бдительными и внимательными по отношению к чужим детям, заявил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

Тело 3-летней девочки было обнаружено 20 февраля в одной из квартир дома по улице Щорса города Кирова. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной гибели ребенка стало обезвоживание организма, голодание и общее переохлаждение. По предварительной версии, мать девочки оставила ее одну дома на несколько дней без присмотра взрослых. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Она была заключена под стражу. Согласно опубликованным в среду данным СК, матери ребенка была назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по заключению комиссии экспертов она признана вменяемой.

"Мы подозревали, что скорее всего она будет признана вменяемой", - заявил омбудсмен.

Он отметил, что после гибели девочки жители Кировской области стали чаще обращать внимание на чужих детей.

"Жители после этой трагедии стали более бдительными, однозначно. Стало поступать больше сообщений по ситуациям, которые, по мнению граждан, могут свидетельствовать о тревожных факторах по отношению к детям. Это признают все структуры. И у нас стало больше таких звонков. И некоторые факты имели подтверждение. Ситуация с погибшей девочкой имела большой общественный резонанс и показала, что надо больше внимания проявлять к тем детям, которые находятся рядом", - подчеркнул Шабардин.