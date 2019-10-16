Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Владимира Емельянова, который, по версии следствия, схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать на несанкционированном митинге 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Наталья Дударь.

Срок ареста установлен до 14 декабря.

Емельянов на заседании вины не признал.

Следователь мотивировал свое ходатайство опасениями, что на свободе обвиняемый сможет скрыться от суда, уничтожить доказательства и угрожать опознавшему его свидетелю. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения - залоге в 700 тысяч рублей.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что выявлены еще шесть человек, применявших насилие в отношении правоохранителей во время июльских массовых беспорядков в Москве. Среди них - Емельянов, который, по данным СК, силой удерживал росгвардейца, препятствуя выполнению им своих служебных обязанностей.