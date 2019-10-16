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РИА Новости

Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

15:03 16.10.2019 (обновлено: 15:15 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Владимира Емельянова, который, по версии следствия, схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать на несанкционированном митинге 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Наталья Дударь.
Срок ареста установлен до 14 декабря.
Емельянов на заседании вины не признал.
Следователь мотивировал свое ходатайство опасениями, что на свободе обвиняемый сможет скрыться от суда, уничтожить доказательства и угрожать опознавшему его свидетелю. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения - залоге в 700 тысяч рублей.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что выявлены еще шесть человек, применявших насилие в отношении правоохранителей во время июльских массовых беспорядков в Москве. Среди них - Емельянов, который, по данным СК, силой удерживал росгвардейца, препятствуя выполнению им своих служебных обязанностей.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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