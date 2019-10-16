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РИА Новости
Чувашская республика

Власти Чувашии организовали систему видеомониторинга лесных пожаров

15:02 16.10.2019
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкОсенний лес
Осенний лес
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Осенний лес
ЧЕБОКСАРЫ, 16 окт – РИА Новости. Власти Чувашии выделили в 2019 году из республиканского бюджета 1,2 миллиона рублей для организации системы видеомониторинга с целью раннего обнаружения лесных пожаров, сообщает пресс-служба администрации главы республики.
"Всего установлены три видеокамеры. Система позволяет охватить видеомониторингом не менее 100 тысяч гектаров земель лесного фонда, или порядка 15% от его общей площади, расположенной в границах республики", - говорится в сообщении.
На совещании во вторник председатель правительства РФ Дмитрий Медведев упомянул Чувашию в числе регионов, где успешно проводятся мероприятия для охраны лесов. Он заявил, что регионы, которые успешно занимаются профилактикой лесных пожаров, нужно поощрять, в том числе финансово.
Как отметили в пресс-службе главы Чувашии, в республике осуществляется комплекс мер для недопущения лесных пожаров.
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"На выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров и обеспечение пожарной безопасности в лесах на 2019 год предусмотрены финансовые средства в сумме 28,3 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета – 26,9 миллиона рублей (из них 1,3 миллиона рублей на тушение лесных пожаров)", - говорится в сообщении.
В текущем году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" Чувашии также были выделены средства на закупку лесопожарной техники и оборудования в сумме 54,7 миллиона рублей. На них уже приобретены 17 малых лесопатрульных комплексов, оснащенных противопожарным оборудованием. До конца года на лесопожарные станции поступят 15 колесных тракторов, также оснащенных противопожарным оборудованием.
Противопожарная техника и средства пожаротушения, дислоцированные на лесопожарных станциях, находятся в постоянной готовности к работе по тушению лесных пожаров. Начиная со 2 класса пожарной опасности, в лесах проводится наземное патрулирование. В 2019 году проведено 2279 патрулей и рейдов, в ходе которых составлен 161 протокол за нарушения лесного законодательства. В круглосуточном режиме функционирует региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, созданная при КУ ЧР "Лесная охрана" Минприроды Чувашии, организована "Прямая линия лесной охраны", добавили в пресс-службе.
В 2019 году на территории земель лесного фонда, находящихся в ведении Минприроды Чувашии, зарегистрировано три возгорания общей площадью один гектар, которые были своевременно обнаружены и ликвидированы. Лесному фонду ущерб не причинен. Расходы на тушение составили 32,4 тысячи рублей.
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