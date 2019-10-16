Прокурдские активисты ворвались на брифинг немецкого правительства

БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Прокурдские активисты в среду ворвались на традиционный брифинг правительства Германии, прервав общение представителей германских ведомств с прессой на 15 минут, передает корреспондент РИА Новости.

Всего в зал для пресс-конференций в Федеральном доме прессы в центре Берлина вошли около 10 активистов, в основном женщин из объединений RiseUp4Rojava и WomenDefendRojava ("Восстанем за Рожаву", "Женщины в защиту Рожавы", в названии которых используется курдское наименование для северо-восточного региона Сирии, населенного курдами).

"Агрессия и этнические чистки в северной Сирии при германском попустительстве. Остановим эту войну", - значилось на одном из плакатов.

На других повторялось название группы WomenDefendRojava с использованием цветов курдского флага. Брифинг был прерван на 15 минут, в течение которых общение с прессой было приостановлено. Представители правительства вызвали полицию, которая вывела активистов из здания.

Между тем, RiseUp4Rojava немедленно после акции призвали в пятницу, 18 октября, пикетировать здания Daimler AG и Volkswagen AG. Первую они обвиняют в снабжении армии Турции, вторых упрекают за планы открыть производство в Турции, которые из-за турецкой военной операции были отложены. Кроме того, активисты призывают протестовать не только с антивоенными лозунгами, но и с экологическими, обвиняя обе компании в загрязнении окружающей среды.