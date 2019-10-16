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РИА Новости

Замглавы "Аэрофлота" оставили в СИЗО, несмотря на позицию прокуратуры

15:01 16.10.2019 (обновлено: 15:39 16.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРассмотрения апелляционной жалобы на арест заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, обвиняемого в крупном мошенничестве. 16 октября 2019
Рассмотрения апелляционной жалобы на арест заместителя гендиректора Аэрофлота Владимира Александрова, обвиняемого в крупном мошенничестве. 16 октября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рассмотрения апелляционной жалобы на арест заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, обвиняемого в крупном мошенничестве. 16 октября 2019
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о крупном хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, суд отказал "Аэрофлоту" (потерпевшей стороне в этом деле), представитель которого просил отпустить Александрова под домашний арест. При этом прокурор не возражал против изменения меры пресечения.
Защита в свою очередь отмечала, что у Александрова трое детей, а его жена не может выйти на работу из-за заботы о семье.
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Адвокат замглавы "Аэрофлота" опроверг слухи по поводу сделки со следствием
Сам топ-менеджер заявил по видеосвязи из СИЗО, что не понимает, в чем обвиняется, и никак не может воспрепятствовать расследованию.
Следователь же утверждал, что у Александрова есть такая возможность, но не уточнил, о чем именно идет речь.
Топ-менеджера "Аэрофлота" обвиняют в хищении 250 миллионов рублей. По делу также проходят бывший директор юридического департамента авиакомпании Татьяна Давыдова, председатель подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александр Сливко и адвокат Дина Кибец.
По версии следствия, Александров привлекал сторонних адвокатов для оказания "Аэрофлоту" юридических услуг. Их ставка по договору составляла 350 евро в час, однако всю работу делали штатные юристы. Вину топ-менеджер не признает.
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