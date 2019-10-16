Минфин объяснил, почему Госдума отложила рассмотрение проекта об ОСАГО

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО и увеличение до 2 миллионов рублей предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего из-за опасений роста тарифов, но Минфин считает предложения сбалансированными и будет обсуждать этот вопрос с депутатами, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Опасаются риска роста тарифов. Я не согласен с таким подходом, я считаю, что законопроект, как он сейчас написан, сбалансирован и баланс там в пользу потребителя, будем обсуждать с депутатами", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, почему Госдума отложила рассмотрение законопроекта.

Ранее, в понедельник, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что совет Госдумы принял решение пока отложить рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО и увеличение до 2 миллионов рублей предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего. Изначально планировалось, что законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 8 октября, позже рассмотрение было перенесено на 15 октября.

Документ, внесенный правительством РФ, направлен на индивидуализацию тарифов ОСАГО для конкретного страхователя и создает условия для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.

Страховщикам предоставляется право самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора. При расчете стоимости "автогражданки" они смогут учитывать характеристики вождения и наличие у водителя неоднократных наказаний за нарушения ПДД. Предполагается введение учета истории вождения каждого водителя (наличие и количество страховых выплат при ДТП).