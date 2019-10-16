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РИА Новости

Минфин объяснил, почему Госдума отложила рассмотрение проекта об ОСАГО

14:59 16.10.2019 (обновлено: 15:00 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолисы ОСАГО
Полисы ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО и увеличение до 2 миллионов рублей предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего из-за опасений роста тарифов, но Минфин считает предложения сбалансированными и будет обсуждать этот вопрос с депутатами, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Опасаются риска роста тарифов. Я не согласен с таким подходом, я считаю, что законопроект, как он сейчас написан, сбалансирован и баланс там в пользу потребителя, будем обсуждать с депутатами", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, почему Госдума отложила рассмотрение законопроекта.
Ранее, в понедельник, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что совет Госдумы принял решение пока отложить рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО и увеличение до 2 миллионов рублей предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего. Изначально планировалось, что законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 8 октября, позже рассмотрение было перенесено на 15 октября.
Документ, внесенный правительством РФ, направлен на индивидуализацию тарифов ОСАГО для конкретного страхователя и создает условия для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.
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Страховщикам предоставляется право самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора. При расчете стоимости "автогражданки" они смогут учитывать характеристики вождения и наличие у водителя неоднократных наказаний за нарушения ПДД. Предполагается введение учета истории вождения каждого водителя (наличие и количество страховых выплат при ДТП).
С 1 января 2020 года предусматривается увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Также предполагается отмена коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года). Законопроектом также предусмотрено право страхователя использовать телематическое устройство, фиксирующее характер вождения, для предоставления ему скидок в случае аккуратной эксплуатации транспортного средства.
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