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РИА Новости

Путин: у граждан в пострадавших от паводков регионах было много претензий

14:58 16.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работа по ликвидации последствий паводков в пострадавших от стихии регионах идет, сделано уже немало, но и претензий у граждан было много.
Президент в среду проводит совещание о ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке.
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"Если помните, в последний раз когда был в регионе, с людьми встречался, с вами мы работали, сказал тогда о том, что постоянно буду держать эти вопросы под контролем. И понятно почему - потому что объём работ большой, пострадавших очень много. Знаю, что работа идёт, знаю, что немало уже сделано. Но по последним встречам с людьми также хорошо знаю, что и претензий было много. Хотелось бы сегодня услышать, как идёт работа с людьми, как идёт работа по восстановлению социальной инфраструктуры, домов", - заявил Путин в ходе совещания.
Он попросил участников совещания сделать ясные доклады по существу, предложив поговорить именно об уже достигнутых показателях и конкретных планах на ближайшую перспективу.
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