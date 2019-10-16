Путин: у граждан в пострадавших от паводков регионах было много претензий

"Если помните, в последний раз когда был в регионе, с людьми встречался, с вами мы работали, сказал тогда о том, что постоянно буду держать эти вопросы под контролем. И понятно почему - потому что объём работ большой, пострадавших очень много. Знаю, что работа идёт, знаю, что немало уже сделано. Но по последним встречам с людьми также хорошо знаю, что и претензий было много. Хотелось бы сегодня услышать, как идёт работа с людьми, как идёт работа по восстановлению социальной инфраструктуры, домов", - заявил Путин в ходе совещания.