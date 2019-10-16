Медведев потребовал разобраться в ситуации с ремонтом дорог в регионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. В Приморье, Крыму и на Чукотке освоено меньше 30 процентов средств, выделенных на строительство дорог, нужно понять, почему так произошло, заявил в среду председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Премьер-министр прилетел с рабочей поездкой в Екатеринбург, где проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", также он примет участие в работе международной специализированной выставки "Дорога-2019", осмотрит Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и проведет встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"В нескольких регионах освоено менее 30 процентов выделенных средств, причем даже с учетом сезонных факторов - а при строительстве дорог сезонный фактор, конечно, имеет место, это значимая тема - но это все равно очень мало. Не говоря, что темпы нужно увеличить, нужно понять, почему так произошло, в следующем году этого не допускать", - сказал Медведев в ходе совещания.

По словам премьера, такая ситуация сложилась в Приморье, Крыму и на Чукотке. "Надо понять, что делать дальше с этим", - заключил он.