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РИА Новости

Медведев потребовал разобраться в ситуации с ремонтом дорог в регионах

14:58 16.10.2019 (обновлено: 15:40 16.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
© РИА Новости / Александр Астафьев
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редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. В Приморье, Крыму и на Чукотке освоено меньше 30 процентов средств, выделенных на строительство дорог, нужно понять, почему так произошло, заявил в среду председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Премьер-министр прилетел с рабочей поездкой в Екатеринбург, где проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", также он примет участие в работе международной специализированной выставки "Дорога-2019", осмотрит Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и проведет встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
"В нескольких регионах освоено менее 30 процентов выделенных средств, причем даже с учетом сезонных факторов - а при строительстве дорог сезонный фактор, конечно, имеет место, это значимая тема - но это все равно очень мало. Не говоря, что темпы нужно увеличить, нужно понять, почему так произошло, в следующем году этого не допускать", - сказал Медведев в ходе совещания.
По словам премьера, такая ситуация сложилась в Приморье, Крыму и на Чукотке. "Надо понять, что делать дальше с этим", - заключил он.
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Ранее Медведев поручил регионам в кратчайшие сроки устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Позже глава правительства призвал власти субъектов обратить внимание на качество региональных дорог, которое пока очень низкое. Он отмечал, что средства на строительство и ремонт предусмотрены в национальных проектах.
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