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РИА Новости

В ГИБДД рассказали, как правильно выбрать автошколу

14:57 16.10.2019 (обновлено: 15:07 16.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВо время практических занятий в автошколе
Во время практических занятий в автошколе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Заместитель главы отдела регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Николай Гиляков объяснил, как будущим водителям следует подбирать автошколу.
По его словам, прежде всего нужно проверить информацию о школе на сайте ГИБДД.

"Найти ее, посмотреть, какие программы данная организация реализует, какая у них учебно-материальная база, — вся эта информация на официальном сайте нашего ведомства есть", — сказал Гиляков в интервью "Комсомольской правде".

Если реальный адрес автошколы не соответствует указанному на портале, идти учиться туда не стоит, заметил он.
Полезной для потенциальных водителей может оказаться информация о количестве и результатах экзаменов в каждой школе. Доверять можно тем заведениям, выпускники которых чаще сдают экзамены с первой попытки.
Кроме того, на недобросовестность заведения может указать слишком низкая цена, например восемь тысяч рублей за курс. По оценке Гилякова, в среднем за учебу в автошколе в регионах придется выложить до 30 тысяч рублей, а в Москве — более 40 тысяч.
Инструктор и начинающий водитель во время практических занятий
2 июля, 11:53РИА Новости
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