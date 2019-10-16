В ГИБДД рассказали, как правильно выбрать автошколу

Во время практических занятий в автошколе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Заместитель главы отдела регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Николай Гиляков объяснил, как будущим водителям следует подбирать автошколу.

По его словам, прежде всего нужно проверить информацию о школе на сайте ГИБДД.

"Найти ее, посмотреть, какие программы данная организация реализует, какая у них учебно-материальная база, — вся эта информация на официальном сайте нашего ведомства есть", — сказал Гиляков в интервью "Комсомольской правде".

Если реальный адрес автошколы не соответствует указанному на портале, идти учиться туда не стоит, заметил он.

Полезной для потенциальных водителей может оказаться информация о количестве и результатах экзаменов в каждой школе. Доверять можно тем заведениям, выпускники которых чаще сдают экзамены с первой попытки.