Медведев заявил о росте числа погибших в ДТП в 17 регионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. В 35 регионах не удалось достичь целевых показателей по сокращению смертности в результате ДТП, в 17 число погибших даже увеличилось, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Екатеринбурге.

"В причинах этого нужно детально разобраться", — подчеркнул он.

Глава кабмина также раскритиковал темпы ремонта дорог. Так, по его словам, в Приморье, Крыму и на Чукотке освоено лишь 30% выделенных на это средств.

"Даже с учетом сезонных факторов — а при строительстве дорог сезонный фактор, конечно, имеет место <...> — это все равно очень мало. Не говоря, что темпы нужно увеличить, нужно понять, почему так произошло, в следующем году этого не допускать", — резюмировал премьер.