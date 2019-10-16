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РИА Новости

Медведев заявил о росте числа погибших в ДТП в 17 регионах

14:57 16.10.2019 (обновлено: 16:17 16.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. В 35 регионах не удалось достичь целевых показателей по сокращению смертности в результате ДТП, в 17 число погибших даже увеличилось, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Екатеринбурге.
"В причинах этого нужно детально разобраться", — подчеркнул он.
Глава кабмина также раскритиковал темпы ремонта дорог. Так, по его словам, в Приморье, Крыму и на Чукотке освоено лишь 30% выделенных на это средств.
"Даже с учетом сезонных факторов — а при строительстве дорог сезонный фактор, конечно, имеет место <...> — это все равно очень мало. Не говоря, что темпы нужно увеличить, нужно понять, почему так произошло, в следующем году этого не допускать", — резюмировал премьер.
Ранее он поручил регионам в кратчайшие сроки устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Позже глава правительства призвал местные власти обратить внимание на плохое состояние автомобильных трасс и напомнил, что средства на улучшение ситуации уже выделены.
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