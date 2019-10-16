Путин подписал отчеты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС за 2018 год

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал три закона об утверждении отчетов об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно первому закону, бюджет ПФР за предыдущий год исполнен по доходам в сумме 8,269 триллиона рублей, что на 9,57 миллиарда (0,1%) выше уровня 2017 года, по расходам – 8,428 триллиона рублей, что выше по сравнению с предыдущим годом на 109,24 миллиарда рублей (1,3%).

Дефицит бюджета фонда составил 159 миллиардов рублей, что на 106,49 миллиарда меньше прогнозного показателя. При этом поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2018 году составило порядка 4,9 триллиона рублей, что на 10,4% больше, чем в 2017 году.

В соответствии со вторым законом, исполнение бюджета ФСС за 2018 год составило по доходам 735,2 миллиарда рублей (103,7% к запланированному показателю), по расходам - 702,2 миллиарда (95,3% к плану), с профицитом 32,99 миллиарда рублей.

Поступления страховых взносов по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, включая недоимки, пени и штрафы, составили 120,7 миллиарда рублей, что на 10,2% больше, чем в 2017 году. В 2018 году сохранилась положительная динамика исполнения бюджета ФСС. Все социальные обязательства были выполнены фондом в полном объеме.