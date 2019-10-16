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РИА Новости

Путин подписал отчеты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС за 2018 год

14:54 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
Президент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал три закона об утверждении отчетов об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Согласно первому закону, бюджет ПФР за предыдущий год исполнен по доходам в сумме 8,269 триллиона рублей, что на 9,57 миллиарда (0,1%) выше уровня 2017 года, по расходам – 8,428 триллиона рублей, что выше по сравнению с предыдущим годом на 109,24 миллиарда рублей (1,3%).
Дефицит бюджета фонда составил 159 миллиардов рублей, что на 106,49 миллиарда меньше прогнозного показателя. При этом поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2018 году составило порядка 4,9 триллиона рублей, что на 10,4% больше, чем в 2017 году.
В соответствии со вторым законом, исполнение бюджета ФСС за 2018 год составило по доходам 735,2 миллиарда рублей (103,7% к запланированному показателю), по расходам - 702,2 миллиарда (95,3% к плану), с профицитом 32,99 миллиарда рублей.
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Поступления страховых взносов по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, включая недоимки, пени и штрафы, составили 120,7 миллиарда рублей, что на 10,2% больше, чем в 2017 году. В 2018 году сохранилась положительная динамика исполнения бюджета ФСС. Все социальные обязательства были выполнены фондом в полном объеме.
Согласно третьему закону, доходы ФОМС в 2018 году исполнены в сумме 1,895 триллиона рублей (100,4% к утвержденному бюджету), что на 9,1% больше, чем в 2017 году; по расходам – 1,988 триллиона рублей (99,7% к утвержденному бюджету и к уточненной сводной бюджетной росписи), что на 20,2% больше показателя 2017 года. При этом дефицит бюджета фонда составил около 93 миллиардов рублей, что на 13,6 миллиарда меньше запланированного ранее показателя. В 2017 году дефицит бюджета ФОМС составлял 82,17 миллиарда рублей.
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФФонд социального страхования РФПенсионный фонд РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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