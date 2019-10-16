Мосгорсуд признал законной меру пресечения Егору Жукову и Раджабову

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом Егора Жукова, обвиняемого в экстремизме, и в СИЗО - фигуранта дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы Самариддина Раджабова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья Елена Гудошникова.

Таким образом, до 27 декабря Жуков останется под домашним арестом, а Раджабов - в СИЗО.

По данным следствия, во время несанкционированного митинга Раджабов кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав в шею. Ему вменяют и участие в массовых беспорядках, и нападение на представителя власти, за что грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из СИЗО и отправил под домашний арест.

В середине сентября Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".