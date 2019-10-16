ОП проконтролирует ситуацию со сбитым в Кировской области ребенком

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Общественная палата России взяла под контроль ситуацию с ДТП в Кировской области, в результате которого погиб ребенок, а также попросила руководство прокуратуры, министерства внутренних дел и Следственного комитета лично контролировать дело, говорится в соответствующих письмах члена ОП РФ, руководителя ФП "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
По данным следствия, в июле в селе Буйское (Уржумский район Кировской области) машина сбила шестилетнего мальчика, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Он скончался на месте от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский.
"Информирую Вас о том, что Общественная палата берет данное дело на общественный контроль. Прошу Вас также взять на личный контроль данное происшествие, провести тщательную проверку, установить истинных виновных и вынести верное обвинение. В связи с резонансом дела, по итогу проверки прошу сообщить о результатах широкой общественности", – указано в обращениях, направленных на имена генерального прокурора Юрия Чайки, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Хамзаев отдельно обратил внимание руководства ведомств на детали происшествия.
"Экспертиза якобы обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола. По словам родственников мальчика, за три месяца устроившего ДТП полицейского так и не задержали. Он продолжает работать в ведомстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Данное происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Экспертное сообщество сходится во мнении о "странности обстоятельств", связанных с алкогольным опьянением шестилетнего ребенка. По мнению экспертов, наличие в организме шестилетнего ребенка такой дозы алкоголя, при соотношении с массой тела, не позволили бы ему даже передвигаться, не говоря уж про катание на велосипеде", – говорится в письмах Хамзаева, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Член ОП РФ также напомнил о случае, произошедшем в Подмосковье в 2017 году. Тогда во дворе жилого дома сбили шестилетнего ребенка.. Проведенная экспертиза неожиданно показала в крови ребенка алкоголь. После объективного расследования, как указал в письмах Хамзаев, был вынесен приговор эксперту, нашедшему алкоголь в крови ребенка, погибшего в резонансном ДТП. Вина в халатности следователей и криминалистов была доказана.