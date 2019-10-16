ОП проконтролирует ситуацию со сбитым в Кировской области ребенком

"Экспертиза якобы обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола. По словам родственников мальчика, за три месяца устроившего ДТП полицейского так и не задержали. Он продолжает работать в ведомстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Данное происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Экспертное сообщество сходится во мнении о "странности обстоятельств", связанных с алкогольным опьянением шестилетнего ребенка. По мнению экспертов, наличие в организме шестилетнего ребенка такой дозы алкоголя, при соотношении с массой тела, не позволили бы ему даже передвигаться, не говоря уж про катание на велосипеде", – говорится в письмах Хамзаева, которые имеются в распоряжении РИА Новости.