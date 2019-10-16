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РИА Новости
РИА Наука

Рогозин анонсировал пуски "очень конкурентной" ракеты с Байконура

14:49 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. "Очень конкурентную" коммерческую ракету-носитель "Союз-2" планируется пускать с "Гагаринского старта" космодрома Байконур после его модернизации, сообщил в среду журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В ноябре планируется выйти на контракт между Россией, Казахстаном и ОАЭ на модернизацию "Гагаринского старта". В конце сентября с него был выполнен последний пуск ракеты "Союз-ФГ". Модернизацию намечается начать в 2020 году и завершить к 2023-м. Затраты составят 87 миллионов долларов, деньги в равных долях внесут три страны.
"[Помимо пилотируемых пусков] мы будем использовать этот старт для пусков коммерческой версии ракеты "Союз-2", которая при дросселировании [снижении тяги] двигателя третьей ступени позволит выводить на очень интересные орбиты 600 на 800 километров без разгонного блока полезную нагрузку. То есть это позволит нам резко снизить стоимость пуска и стать очень конкурентными", - сказал Рогозин, не уточняя тип этой модификации.
Сейчас РКЦ "Прогресс", по его словам, завершает испытания двигателя, "который дросселируется и работает намного дольше, чем обычный [производства] Воронежского механического завода двигатель".
Ранее генеральный директор компании "Главкосмос пусковые услуги" (предприятие "Роскосмоса") Александр Серкин заявил, что компания совместно с "Роскосмосом" работает над снижением стоимости запусков коммерческих спутников на "Союзах".
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Стоимость пуска "Союза-2М" составит около 30 миллионов долларов, она сможет выводить 2-3 тонны полезного груза на солнечно-синхронную орбиту.
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РИА НаукаБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссия
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