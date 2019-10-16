Рогозин анонсировал пуски "очень конкурентной" ракеты с Байконура

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. "Очень конкурентную" коммерческую ракету-носитель "Союз-2" планируется пускать с "Гагаринского старта" космодрома Байконур после его модернизации, сообщил в среду журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В ноябре планируется выйти на контракт между Россией, Казахстаном и ОАЭ на модернизацию "Гагаринского старта". В конце сентября с него был выполнен последний пуск ракеты "Союз-ФГ". Модернизацию намечается начать в 2020 году и завершить к 2023-м. Затраты составят 87 миллионов долларов, деньги в равных долях внесут три страны.

"[Помимо пилотируемых пусков] мы будем использовать этот старт для пусков коммерческой версии ракеты "Союз-2", которая при дросселировании [снижении тяги] двигателя третьей ступени позволит выводить на очень интересные орбиты 600 на 800 километров без разгонного блока полезную нагрузку. То есть это позволит нам резко снизить стоимость пуска и стать очень конкурентными", - сказал Рогозин, не уточняя тип этой модификации.

Сейчас РКЦ "Прогресс", по его словам, завершает испытания двигателя, "который дросселируется и работает намного дольше, чем обычный [производства] Воронежского механического завода двигатель".

Ранее генеральный директор компании "Главкосмос пусковые услуги" (предприятие "Роскосмоса") Александр Серкин заявил, что компания совместно с "Роскосмосом" работает над снижением стоимости запусков коммерческих спутников на "Союзах".

Это включает в себя разработку новой, более дешевой версии ракеты - "Союз-2М" на базе эксплуатирующейся ракеты "Союз-2.1б", но без использования разгонного блока "Фрегат".