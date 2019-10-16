Путин надеется, что до пострадавших от паводков будут доходить компенсации

НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и ДФО заявил, что надеется на то, что больше не будет ситуаций, когда деньги, выделенные пострадавшим, не дошли до адресатов.

"Очень бы хотел от вас услышать, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета, они не маленькие, и их объем постоянно увеличивается. Надеюсь, не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят", - сказал президент.