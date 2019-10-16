Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T14:52Z
https://ria.ru/20191016/1559853569.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155972/42/1559724293_0:0:2946:1657_1036x0_80_0_0_56136b9a353d13e88a2a57b2a9f5ddd4.jpg
РИА Новости

Путин надеется, что до пострадавших от паводков будут доходить компенсации

14:52 16.10.2019
207
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и ДФО заявил, что надеется на то, что больше не будет ситуаций, когда деньги, выделенные пострадавшим, не дошли до адресатов.
"Очень бы хотел от вас услышать, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета, они не маленькие, и их объем постоянно увеличивается. Надеюсь, не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят", - сказал президент.
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
Вчера, 12:23РИА Новости
На выплаты пострадавшим от паводка в Приморье поступило 40 миллионов рублей
140102
Обсудить 1
Спортсмены и команды
Россия
Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьОбществоПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин: у граждан в пострадавших от паводков регионах было много претензий
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин раскритиковал качество ремонта учебных заведений в Иркутской области
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
Семье погибшего в войне Героя Советского Союза Кузнецова вручат награду
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке
Путин пообещал проверить результат работ по ликвидации последствий паводков
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин
Путин ужесточил наказание за нарушения при организации детского отдыха
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев заявил о росте числа погибших в ДТП в 17 регионах
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев потребовал разобраться в ситуации с ремонтом дорог в регионах
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке
Путин заявил о необходимости диверсификации производства в ОПК
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин призвал неформально подойти к помощи пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин
Путин увеличил центральный аппарат МЧС почти вдвое
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу финансового оздоровления организаций ОПК. 16 октября 2019
Путин: производители должны покрыть спрос на высокотехнологичную продукцию
Президент РФ Владимир Путин
В России усилили наказание за незаконную добычу животных из Красной книги
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
В развитие Приангарья инвестируют порядка 16 млрд рублей, заявил Мутко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
Лента новостейМолния