Семье погибшего в войне Героя Советского Союза Кузнецова вручат награду

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Военный комиссариат Москвы впервые в своей практике вручит семье майора Дмитрия Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны в 1941 году, удостоверение к высшей награде Советского Союза, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

"В Москве состоится торжественная церемония вручения удостоверения к медали "Золотая Звезда" Героя Советского Союза семье Дмитрия Игнатьевича Кузнецова, который был посмертно награжден ею в 1941 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удостоверение к высшей награде Советского Союза будет вручаться впервые в практике военного комиссариата Москвы, сотрудники которого провели работу по розыску данных о награждении и семьи Героя.

Кузнецов родился в 1903 году в Смоленской области. Он проходил военную службу с 1925 года. С июня 1941 года он находился на фронтах Великой Отечественной войны.

В ходе Смоленского сражения майор Кузнецов 28 июля 1941 года, командуя 922-м стрелковым полком 250-й стрелковой дивизии, при отражении атаки противника был ранен в плечо, но остался в строю, затем был вторично ранен, но продолжил командовать полком до последней минуты жизни.