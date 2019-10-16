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РИА Новости

Семье погибшего в войне Героя Советского Союза Кузнецова вручат награду

14:46 16.10.2019
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Военный комиссариат Москвы впервые в своей практике вручит семье майора Дмитрия Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны в 1941 году, удостоверение к высшей награде Советского Союза, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
"В Москве состоится торжественная церемония вручения удостоверения к медали "Золотая Звезда" Героя Советского Союза семье Дмитрия Игнатьевича Кузнецова, который был посмертно награжден ею в 1941 году", - говорится в сообщении.
Ветеран Великой Отечественной и Советско-японской войн Елена Вязова
11 января 2016, 12:16РИА Новости
Ветеран ВОВ и Советско-японской войны получила награды спустя 70 летВетеран Елена Вязова ушла на фронт в возрасте 15 лет. Она участвовала в героической обороне Сталинграда, была переброшена на Третий Белорусский фронт подо Ржев, дошла до Восточной Пруссии. После Дня Победы она продолжила фронтовой путь в Манчжурии.
Отмечается, что удостоверение к высшей награде Советского Союза будет вручаться впервые в практике военного комиссариата Москвы, сотрудники которого провели работу по розыску данных о награждении и семьи Героя.
Кузнецов родился в 1903 году в Смоленской области. Он проходил военную службу с 1925 года. С июня 1941 года он находился на фронтах Великой Отечественной войны.
В ходе Смоленского сражения майор Кузнецов 28 июля 1941 года, командуя 922-м стрелковым полком 250-й стрелковой дивизии, при отражении атаки противника был ранен в плечо, но остался в строю, затем был вторично ранен, но продолжил командовать полком до последней минуты жизни.
За мужество и стойкость, проявленные в боях с немецкими захватчиками, указом президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 года Кузнецову было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
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