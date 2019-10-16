Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T22:46Z
https://ria.ru/20191016/1559853413.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155958/26/1559582620_0:279:3071:2006_1036x0_80_0_0_e2c9e3821986b0fa3b9e3542aa0ed15b.jpg
РИА Новости

В Донецке назвали требования Киева о роспуске ДНР и ЛНР абсурдом

14:45 16.10.2019 (обновлено: 22:46 16.10.2019)
25360
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе не состоялось
Разведение сил в Донбассе не состоялось
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Требуя роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, представители Киева доводят ситуацию до абсурда, подобные заявления характеризуют уровень украинской дипломатии, считает депутат Народного совета ДНР Владимир Медведев.
Очередное заседание контактной группы в Минске по Донбассу прошло во вторник. Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы – заявила, что Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения.
Окна жилого дома в поселке Ясное Донецкой области, пострадавшие в результате обстрела
Вчера, 12:34РИА Новости
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
"Представители Киева пытаются довести ситуацию до абсурда, требуя некоего роспуска ДНР и ЛНР. Можно было бы над этим посмеяться, но это слова пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, официального лица. Мы уже со стороны Киева видели всякое, как-то реагировать на подобные провокации смысла нет", - сказал РИА Новости Медведев.
По его мнению, "такие выходки ярко характеризуют уровень украинской дипломатии и наглядно иллюстрируют все сложности, с которыми приходится сталкиваться в переговорах с представителями" Киева.
"В следующий раз они могут потребовать отменить силу притяжения или остановить движение Земли по орбите для разрешения конфликта, и этому уже никто не удивится", - отметил депутат ДНР.
Он напомнил, что представители Киева подписали "формулу Штайнмайера", определяющую порядок предоставления особого статуса Донбассу. При этом украинские власти продолжают "юлить и придумывать некие планы вне минских соглашений". "Народные республики Донбасса проявляют максимальную выдержку, идут на уступки, но надо понимать, что терпение стран-гарантов не безгранично – форум в "нормандском формате" опять под угрозой срыва. Недоговороспособность киевской власти перекочевала от администрации (экс-президента Петра - ред.) Порошенко к новой команде – Украина постоянно срывала подобные попытки при прошлом президенте и сделала это вновь при (президенте Владимире - ред.) Зеленском", - добавил Медведев.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Танки украинской армии в Донбассе
Вчера, 14:28РИА Новости
В ДНР обвинили Киев в размещении бронетехники в районе участка отвода сил
1271630320
Обсудить 13
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскВ мире
Популярные комментарии
"...терпение стран-гарантов не безгранично..." А по моему, странам -гарантам, Германии и Франции, глубоко по барабану. Они ни чего те теряют и ни чем не рискуют. Дали гарантии, что Украина будет соблюдать минские соглашения и всё на этом. А вот если бы Россия начала применять санкции, к этим странам, за не выполнения своих гарантийных обязательств, тогда бы может и зашевелились бы.
16 октября, 15:05
НЕНикита Ермаков
6400008
И впрямь -неожиданно! А мы-то ждали, что весь мир поймет, что Киев - не прав? Или что Киев поймет, что они не правы? А может мы поймем что мы хотим? Будем мы реально защищать наших людей или нет? Если да - надо действовать на всех уровнях. От дипломатии до ввода войск. Если нет - ну тогда как-то надо уйти, без позора - не удастся, но хоть как-то. Пора решать что мы хотим.
16 октября, 16:10
vvvias Вечканов Виктор
49024011
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
РИА
Новости
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Лента
новостей
Сотрудник полиции на станции метро
Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения гражданам
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Конференция в Анкаре с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и представителями парламентской делегации из России
В МИД Украины нашли объяснение встрече Эрдогана с Поклонской
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
Лента новостейМолния