В Донецке назвали требования Киева о роспуске ДНР и ЛНР абсурдом

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Требуя роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, представители Киева доводят ситуацию до абсурда, подобные заявления характеризуют уровень украинской дипломатии, считает депутат Народного совета ДНР Владимир Медведев.

Очередное заседание контактной группы в Минске по Донбассу прошло во вторник. Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы – заявила, что Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения.

"Представители Киева пытаются довести ситуацию до абсурда, требуя некоего роспуска ДНР и ЛНР. Можно было бы над этим посмеяться, но это слова пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, официального лица. Мы уже со стороны Киева видели всякое, как-то реагировать на подобные провокации смысла нет", - сказал РИА Новости Медведев.

По его мнению, "такие выходки ярко характеризуют уровень украинской дипломатии и наглядно иллюстрируют все сложности, с которыми приходится сталкиваться в переговорах с представителями" Киева.

"В следующий раз они могут потребовать отменить силу притяжения или остановить движение Земли по орбите для разрешения конфликта, и этому уже никто не удивится", - отметил депутат ДНР.

Он напомнил, что представители Киева подписали "формулу Штайнмайера", определяющую порядок предоставления особого статуса Донбассу. При этом украинские власти продолжают "юлить и придумывать некие планы вне минских соглашений". "Народные республики Донбасса проявляют максимальную выдержку, идут на уступки, но надо понимать, что терпение стран-гарантов не безгранично – форум в "нормандском формате" опять под угрозой срыва. Недоговороспособность киевской власти перекочевала от администрации (экс-президента Петра - ред.) Порошенко к новой команде – Украина постоянно срывала подобные попытки при прошлом президенте и сделала это вновь при (президенте Владимире - ред.) Зеленском", - добавил Медведев.