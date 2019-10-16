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РИА Новости

Пучдемону не грозит немедленное задержание, заявили в прокуратуре Брюсселя

14:44 16.10.2019
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© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Бельгийская прокуратура сможет приступить к юридическому анализу испанского запроса на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона не раньше, чем через неделю, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Брюсселя Стефани Лагасс.
Она подтвердила, что прокуратура получила накануне европейский ордер на арест, выданный испанским судом в отношении Пучдемона, но он составлен на испанском языке.
"Учитывая сложность дела и два европейских ордера на арест, которые уже были выданы против Пучдемона, это дело требует тщательного юридического анализа", - сказала она.
По ее словам, "запрашивающая страна должна представить перевод этого ордера на один из трех национальных языков Бельгии или на английский язык". "Испанское правосудие заявило, что предоставит перевод в течение следующей недели", - сообщили в прокуратуре.
В заявлении отмечается, что только "после получения переводов европейского ордера на арест и всех вложений прокуратура Брюсселя проведет его анализ". В частности, ведомство должно проверить, "является ли деяние, лежащее в основе европейского ордера на арест, преступлением по бельгийскому законодательству".
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"В случае выполнения вышеуказанных условий королевский прокурор передаст дело судебному следователю, который будет принимать решение о действительности ордера и, следовательно, о том, следует ли арестовать разыскиваемое лицо", - пояснила представитель прокуратуры.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговор в отношении двенадцати каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам. Судья Верховного суда Пабло Льярена в этот же день выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии.
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