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РИА Новости

Путин ужесточил наказание за нарушения при организации детского отдыха

14:43 16.10.2019 (обновлено: 15:10 16.10.2019)
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© RTПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© RT
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за организацию отдыха и оздоровления детей организациями или предпринимателями, сведения о которых отсутствуют в соответствующем реестре, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Главу 14 дополнить статьей 14.65 следующего содержания: статья 14.65 Нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, - влечет наложение административного штрафа в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей", - говорится в тексте документа.
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Ранее заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин сообщил РИА Новости, что целью данного закона является контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления и как итог - обеспечение комфорта и повышение безопасности пребывания детей в лагерях и здравницах.
По его словам, установление такого административного штрафа будет способствовать пресечению незаконной деятельности в данной сфере и повышению ответственности руководителей за качество услуг.
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Кроме того, президент подписал федеральный закон, уточняющий типологию детских лагерей и расширяющий перечень таких организаций, а также уточняющий полномочия Минпросвещения России в этой сфере. Кроме того, к организациям отдыха детей и их оздоровления приравниваются индивидуальные предприниматели, оказывающие подобные услуги. Кроме того, вводятся региональные реестры организаций отдыха и оздоровления детей и устанавливается перечень сведений, включаемых в такие реестры. Также устанавливается запрет на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей для тех лиц, которые не включены в такие реестры.
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