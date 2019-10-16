Путин ужесточил наказание за нарушения при организации детского отдыха

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за организацию отдыха и оздоровления детей организациями или предпринимателями, сведения о которых отсутствуют в соответствующем реестре, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Главу 14 дополнить статьей 14.65 следующего содержания: статья 14.65 Нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, - влечет наложение административного штрафа в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей", - говорится в тексте документа.

Ранее заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин сообщил РИА Новости, что целью данного закона является контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления и как итог - обеспечение комфорта и повышение безопасности пребывания детей в лагерях и здравницах.

Кроме того, президент подписал федеральный закон, уточняющий типологию детских лагерей и расширяющий перечень таких организаций, а также уточняющий полномочия Минпросвещения России в этой сфере. Кроме того, к организациям отдыха детей и их оздоровления приравниваются индивидуальные предприниматели, оказывающие подобные услуги. Кроме того, вводятся региональные реестры организаций отдыха и оздоровления детей и устанавливается перечень сведений, включаемых в такие реестры. Также устанавливается запрет на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей для тех лиц, которые не включены в такие реестры.