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РИА Новости

Мосгорсуд отклонил апелляцию по делу семьи Хомских, взявших детей на митинг

14:36 16.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мосгорсуд встал на сторону семьи Хомских в ее споре с прокуратурой, которая требовала лишить Елену и Петра родительских прав за то, что они пришли на несанкционированный митинг с маленькими детьми, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд оставил решение Никулинского суда без изменений, отклонил апелляционное представление прокурора и апелляционную жалобу адвокатов", - рассказал собеседник агентства.
Прокуратура жаловалась на то, что Никулинский суд отклонил ее требования, а защита – на то, что суд вынес родителям предупреждение "о необходимости изменить свое отношения к детям".
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2 сентября, 18:49Радио Sputnik
Политика отдельно. Адвокат о решении судов про семьи на митингахМосковские суды не стали лишать родительских прав пары, пришедшие на несогласованные митинги с детьми. В эфире радио Sputnik глава Московской коллегии адвокатов "Коллегия адвокатов Павла Астахова" Виктория Данильченко прокомментировала это решение.
На многочисленных видеозаписях зафиксировано, как Хомские с двумя детскими колясками в ходе несанкционированной акции 3 августа находятся рядом с оцеплением правоохранителей. Позже выяснилось, что Хомские – многодетная семья, на акцию они взяли с собой двух дочерей.
Прокуратура доказывала, что Елена и Петр пришли на несогласованную акцию с детьми "в целях предотвращения своего возможного задержания". Иск прокуратуры вызвал большой резонанс, за семью вступился детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович, который в то же время отметил, что родителям не стоит брать детей на масштабные акции, даже согласованные.
За обстоятельствами ситуации следит и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. По ее словам, Хомские ранее не попадали в поле зрения органов профилактики.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Анна КузнецоваЕвгений БунимовичМосковский городской судМоскваРоссияПроисшествия
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