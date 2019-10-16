Мосгорсуд отклонил апелляцию по делу семьи Хомских, взявших детей на митинг

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мосгорсуд встал на сторону семьи Хомских в ее споре с прокуратурой, которая требовала лишить Елену и Петра родительских прав за то, что они пришли на несанкционированный митинг с маленькими детьми, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд оставил решение Никулинского суда без изменений, отклонил апелляционное представление прокурора и апелляционную жалобу адвокатов", - рассказал собеседник агентства.

Прокуратура жаловалась на то, что Никулинский суд отклонил ее требования, а защита – на то, что суд вынес родителям предупреждение "о необходимости изменить свое отношения к детям".

На многочисленных видеозаписях зафиксировано, как Хомские с двумя детскими колясками в ходе несанкционированной акции 3 августа находятся рядом с оцеплением правоохранителей. Позже выяснилось, что Хомские – многодетная семья, на акцию они взяли с собой двух дочерей.

Прокуратура доказывала, что Елена и Петр пришли на несогласованную акцию с детьми "в целях предотвращения своего возможного задержания". Иск прокуратуры вызвал большой резонанс, за семью вступился детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович, который в то же время отметил, что родителям не стоит брать детей на масштабные акции, даже согласованные.