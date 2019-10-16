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РИА Новости

UnionPay в 2019 году обеспечит прием своих карт по всей России

14:36 16.10.2019
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкНовая платежная карта Международной Китайской платежной системы UnionPay в Крыму
Новая платежная карта Международной Китайской платежной системы UnionPay в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Китайская платежная система UnionPay к концу текущего года обеспечит 100%-ный прием своих карт в России, сообщает компания в среду.
"По мере развития сотрудничества UnionPay International и российских компаний число выпущенных в России карт UnionPay к концу года превысит 3 миллиона, а приниматься они будут по всей России", - говорится в сообщении UnionPay.
На сегодняшний день в России карты UnionPay принимаются в более чем 90% терминалов, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты. С китайской платежной системой сотрудничает 16 российских банков, а эмиссия карт, по последним данным, превысила 2,5 миллиона штук.
UnionPay — платежная система, основанная в 2002 году, сеть приема платежей которой охватывает 170 стран и регионов, и банки 48 стран эмитируют карты UnionPay. На российский рынок компания пришла в 2006 году, подписав меморандум с ВТБ.
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