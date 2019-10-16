UnionPay в 2019 году обеспечит прием своих карт по всей России

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Китайская платежная система UnionPay к концу текущего года обеспечит 100%-ный прием своих карт в России, сообщает компания в среду.

"По мере развития сотрудничества UnionPay International и российских компаний число выпущенных в России карт UnionPay к концу года превысит 3 миллиона, а приниматься они будут по всей России", - говорится в сообщении UnionPay.

На сегодняшний день в России карты UnionPay принимаются в более чем 90% терминалов, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты. С китайской платежной системой сотрудничает 16 российских банков, а эмиссия карт, по последним данным, превысила 2,5 миллиона штук.