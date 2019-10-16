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РИА Новости

Медведчук обвинил Киев в срыве отвода сил в Донбассе

14:35 16.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Срыв разведения сил и средств на участках у Петровского и Золотого в Донбассе произошел по вине Киева, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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"Существует три пилотных проекта разведения сил: это Станица Луганская, это Золотое и Петровское, принятые решением "нормандского формата" еще в октябре 2016 года. По одному из этих пилотных проектов решение принято: в Станице Луганской силы разведены, а по Золотому и Петровскому не разведены по вине украинской стороны. Как же сегодня украинская сторона может требовать то, что необходимо развести по всей линии соприкосновения, которая сегодня составляет 412 километров, если даже в трех, а если быть точным, в двух из трех пилотных проектов Украина не смогла развести силы?" – цитирует заявление Медведчука в среду сайт телеканала "112 Украина".
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНР112 УкраинаВиктор МедведчукДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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