Путин раскритиковал качество ремонта учебных заведений в Иркутской области

НОВО-ОГАРЁВО, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и ДФО заявил, что есть вопросы к качеству восстановления образовательных учреждений.

"Знаю, что уже сегодня есть, к сожалению, и замечания к качеству восстановления образовательных учреждений", - сказал он.