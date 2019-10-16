Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T14:48Z
https://ria.ru/20191016/1559852777.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155966/04/1559660470_0:78:2640:1564_1036x0_80_0_0_c47860570e3b50bf81988bfbca995cd2.jpg
РИА Новости

Путин раскритиковал качество ремонта учебных заведений в Иркутской области

14:33 16.10.2019 (обновлено: 14:48 16.10.2019)
445
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЁВО, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и ДФО заявил, что есть вопросы к качеству восстановления образовательных учреждений.
"Знаю, что уже сегодня есть, к сожалению, и замечания к качеству восстановления образовательных учреждений", - сказал он.
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 4 июля 2019
7 октября, 15:02РИА Недвижимость
Пострадавшие от паводка в Приангарье приобрели жилье на 2,6 млрд рублей
Путин отметил, что в работе с людьми всегда возникает много вопросов. "Но если мы не будем работать с душой и сердцем - результата не будет положительного", - добавил президент.
710002
Обсудить 1
Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
Помогать пострадавшим от паводков нужно "с душой и сердцем", заявил Путин
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК подтвердил задержание главы Новочеркасска
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что до пострадавших от паводков будут доходить компенсации
Президент РФ Владимир Путин
Путин: у граждан в пострадавших от паводков регионах было много претензий
Лента
новостей
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко выступает на совещании о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Жизнеобеспечение в Иркутской области восстановлено, заявил Мутко
Президент России Владимир Путин
Путин ужесточил наказание за нарушения при организации детского отдыха
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ, пишут СМИ
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
В развитие Приангарья инвестируют порядка 16 млрд рублей, заявил Мутко
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке
Путин пообещал проверить результат работ по ликвидации последствий паводков
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев потребовал разобраться в ситуации с ремонтом дорог в регионах
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал обвинения США против турецкого Halkbank отвратительным шагом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Приморье спасатели освободили ребенка, застрявшего в ливневой решетке
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40Новый налог грозит ростом тарифов ЖКХ, пишут "Известия"
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
Лента новостейМолния