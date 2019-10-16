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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

СП "Камаза" и китайской Weichai начнет выпуск двигателей в 2020 году

14:31 16.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ"
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китайско-российские дизельные двигатели производства "КАМАЗ ВЭЙЧАЙ" поставят на конвейер в первом квартале следующего года, газовые – в третьем.
Как рассказал гендиректор ООО "Промышленные компоненты КАМАЗ" Павел Каничев, планируется собирать 800 двигателей в год в течение ближайших двух лет. Мощность дизельных составит 1600 кВт, газовых - 1 МВт.
ПАО "КАМАЗ" и Weichai Power Co., Ltd (Китай) 7 июня 2019 года подали заявку на регистрацию совместного предприятия по производству индустриальных двигателей на территории России – ООО "КАМАЗ ВЭЙЧАЙ".
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