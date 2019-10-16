СП "Камаза" и китайской Weichai начнет выпуск двигателей в 2020 году

Китайско-российские дизельные двигатели производства "КАМАЗ ВЭЙЧАЙ" поставят на конвейер в первом квартале следующего года, газовые – в третьем.

Как рассказал гендиректор ООО "Промышленные компоненты КАМАЗ" Павел Каничев, планируется собирать 800 двигателей в год в течение ближайших двух лет. Мощность дизельных составит 1600 кВт, газовых - 1 МВт.