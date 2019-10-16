На Алтае проверят соцслужбы после скандала с семьей опекунов

БАРНАУЛ, 16 окт - РИА Новости. Следователи Алтайского края начали проверку социальных служб Заринского района, где женщина-опекун подозревается в истязании шестерых приёмных детей, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По предварительной информации следствия, женщина из села Старокопылово Заринского района с осени 2015 по май 2019 года "истязала ребят, применяя к ним физическое и психическое насилие". Дети неоднократно обращались с жалобами в органы опеки на приемную мать, однако "никаких действенных мер со стороны должностных лиц предпринято не было". Возбуждено угольное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Дети были изъяты из приемной семьи.
"Следователями зарегистрирован материал доследственной проверки в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в ходе которой будет дана оценка их действиям по надзору за семьями, воспитывающими детей, находящихся под опекой, а также будет проверяться информация о наличии родственных связей с подозреваемой", - говорится в сообщении.
По данным агентства Regnum, женщина, предположительно, поила приемных детей психотропными препаратами, систематически их избивала, заставляла заниматься непосильной работой и ходить пешком в 40 градусный мороз в школу. Также сообщалось, что в органах опеки могут работать ее родственники.