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РИА Новости

На Алтае проверят соцслужбы после скандала с семьей опекунов

14:30 16.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
БАРНАУЛ, 16 окт - РИА Новости. Следователи Алтайского края начали проверку социальных служб Заринского района, где женщина-опекун подозревается в истязании шестерых приёмных детей, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По предварительной информации следствия, женщина из села Старокопылово Заринского района с осени 2015 по май 2019 года "истязала ребят, применяя к ним физическое и психическое насилие". Дети неоднократно обращались с жалобами в органы опеки на приемную мать, однако "никаких действенных мер со стороны должностных лиц предпринято не было". Возбуждено угольное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Дети были изъяты из приемной семьи.
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"Следователями зарегистрирован материал доследственной проверки в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в ходе которой будет дана оценка их действиям по надзору за семьями, воспитывающими детей, находящихся под опекой, а также будет проверяться информация о наличии родственных связей с подозреваемой", - говорится в сообщении.
По данным агентства Regnum, женщина, предположительно, поила приемных детей психотропными препаратами, систематически их избивала, заставляла заниматься непосильной работой и ходить пешком в 40 градусный мороз в школу. Также сообщалось, что в органах опеки могут работать ее родственники.
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