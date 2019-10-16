На Алтае проверят соцслужбы после скандала с семьей опекунов

По предварительной информации следствия, женщина из села Старокопылово Заринского района с осени 2015 по май 2019 года "истязала ребят, применяя к ним физическое и психическое насилие". Дети неоднократно обращались с жалобами в органы опеки на приемную мать, однако "никаких действенных мер со стороны должностных лиц предпринято не было". Возбуждено угольное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Дети были изъяты из приемной семьи.