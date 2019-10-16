В ДНР обвинили Киев в размещении бронетехники в районе участка отвода сил

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские силовики размещают бронетехнику, а также занимаются оборудованием позиций в районе участка разведения сил и средств в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.

"Мы продолжаем отмечать активность вооруженных формирований Украины на участке разведения №3 в районе населенного пункта Петровское, где боевики продолжают скрытное размещение вооружения, а именно двух единиц БТР и трех грузовиков, а также ведут активные работы по фортификационному оборудованию позиций", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

Он добавил, что для сокрытия вооружения силовики используют мобильные группы радиоэлектронной борьбы, которые подавляют каналы управления беспилотников наблюдателей ОБСЕ.