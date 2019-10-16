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РИА Новости

В ДНР обвинили Киев в размещении бронетехники в районе участка отвода сил

14:28 16.10.2019
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Танки украинской армии в Донбассе
Танки украинской армии в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские силовики размещают бронетехнику, а также занимаются оборудованием позиций в районе участка разведения сил и средств в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
15 октября, 08:55РИА Новости
Киев размещает бронетехнику вблизи участка отвода сил, заявили в ЛНР
"Мы продолжаем отмечать активность вооруженных формирований Украины на участке разведения №3 в районе населенного пункта Петровское, где боевики продолжают скрытное размещение вооружения, а именно двух единиц БТР и трех грузовиков, а также ведут активные работы по фортификационному оборудованию позиций", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Он добавил, что для сокрытия вооружения силовики используют мобильные группы радиоэлектронной борьбы, которые подавляют каналы управления беспилотников наблюдателей ОБСЕ.
"Также боевики 128-й бригады (украинских силовиков - ред.), занявшие указанный район, открывают огонь по летательным аппаратам ОБСЕ. В связи с этим наблюдатели вынуждены прекращать мониторинг", - сказал представитель ведомства.
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
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