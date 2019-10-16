"Аэрофлот" попросил выпустить из СИЗО топ-менеджера, обвиненного в хищении

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" попросила выпустить из СИЗО заместителя ее гендиректора Владимира Александрова, обвиняемого в крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"В связи с тем, что позиция ПАО "Аэрофлот" не была озвучена в суде первой инстанции, я хочу ее озвучить сейчас. Прошу изменить меру пресечения Александрову на домашний арест", — сказал представитель компании, которая признана по делу потерпевшей.
Прокурор, со своей стороны, заявил, что не возражает против этого.
Александрова обвиняют в хищении 250 миллионов рублей. По делу также проходят бывший директор юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова, председатель подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александр Сливко и адвокат Дина Кибец.
По версии следствия, Александров привлекал сторонних адвокатов для оказания "Аэрофлоту" юридических услуг. Их ставка по договору составляла 350 евро в час, однако всю работу делали штатные юристы. Виновным топ-менеджер себя не признает.