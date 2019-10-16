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РИА Новости

"Аэрофлот" попросил выпустить из СИЗО топ-менеджера, обвиненного в хищении

14:27 16.10.2019 (обновлено: 15:44 16.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЭкран видеосвязи с заместителем гендиректора "Аэрофлота" Владимиром Александровым, обвиняемым в крупном мошенничестве, во время рассмотрения апелляционной жалобы на его арест. 16 октября 2019
Экран видеосвязи с заместителем гендиректора Аэрофлота Владимиром Александровым, обвиняемым в крупном мошенничестве, во время рассмотрения апелляционной жалобы на его арест. 16 октября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Экран видеосвязи с заместителем гендиректора "Аэрофлота" Владимиром Александровым, обвиняемым в крупном мошенничестве, во время рассмотрения апелляционной жалобы на его арест. 16 октября 2019
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" попросила выпустить из СИЗО заместителя ее гендиректора Владимира Александрова, обвиняемого в крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"В связи с тем, что позиция ПАО "Аэрофлот" не была озвучена в суде первой инстанции, я хочу ее озвучить сейчас. Прошу изменить меру пресечения Александрову на домашний арест", — сказал представитель компании, которая признана по делу потерпевшей.

Прокурор, со своей стороны, заявил, что не возражает против этого.
Александрова обвиняют в хищении 250 миллионов рублей. По делу также проходят бывший директор юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова, председатель подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александр Сливко и адвокат Дина Кибец.
По версии следствия, Александров привлекал сторонних адвокатов для оказания "Аэрофлоту" юридических услуг. Их ставка по договору составляла 350 евро в час, однако всю работу делали штатные юристы. Виновным топ-менеджер себя не признает.
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО Аэрофлот Владимир Александров
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