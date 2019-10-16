"Аэрофлот" попросил выпустить из СИЗО топ-менеджера, обвиненного в хищении

"В связи с тем, что позиция ПАО "Аэрофлот" не была озвучена в суде первой инстанции, я хочу ее озвучить сейчас. Прошу изменить меру пресечения Александрову на домашний арест", — сказал представитель компании, которая признана по делу потерпевшей.