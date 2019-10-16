Новак и Шефчович обсудили транзит газа в страны Евросоюза

Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине

© Фото : RUPTLY Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в ходе телефонного разговора обсудили работу в рамках трехсторонних консультаций по вопросу транзита газа в страны ЕС, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили работу в рамках трехсторонних консультаций в формате Россия - ЕС - Украина по вопросу транзита газа из России в страны ЕС, общие вопросы газового сотрудничества, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва - ред.)", — указывается в сообщении.