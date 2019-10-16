Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T14:25Z
https://ria.ru/20191016/1559852203.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152479/20/1524792042_0:0:3901:2195_1036x0_80_0_0_34af9939b4ad18dcf8adf5176205579a.jpg
РИА Новости

Новак и Шефчович обсудили транзит газа в страны Евросоюза

14:25 16.10.2019
729
© Фото : RUPTLYАлександр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине
Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине
© Фото : RUPTLY
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в ходе телефонного разговора обсудили работу в рамках трехсторонних консультаций по вопросу транзита газа в страны ЕС, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
"В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили работу в рамках трехсторонних консультаций в формате Россия - ЕС - Украина по вопросу транзита газа из России в страны ЕС, общие вопросы газового сотрудничества, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва - ред.)", — указывается в сообщении.
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной их раунд прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. Новый раунд трехсторонних консультаций планируется 28 октября.
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
14 октября, 08:00РИА Новости
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
472101
Обсудить 2
Марош ШефчовичМинистерство энергетики РФЕврокомиссияЕвросоюзАлександр НовакРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Международного суда ООН в Гааге
Адвокат: Киев может проиграть России суд по инциденту в Керченском проливе
РИА
Новости
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР назвал условие для выполнения минских соглашений
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Коалиция США уничтожила базу в Сирии после вывода войск
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал обвинения США против турецкого Halkbank отвратительным шагом
Лента
новостей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на съезде Консервативной партии в Манчестере. 2 октября 2019
Министр рассказал о действиях Джонсона в случае отсутствия соглашения с ЕС
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
Россию пригласили на 75-ю годовщину освобождения концлагеря в Освенциме
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков высмеял шведских военных, принявших буй за "российскую подлодку"
Виктор Медведчук
Медведчук обвинил Киев в срыве отвода сил в Донбассе
Киев
В Киеве преподавательница вуза отказалась читать лекцию на украинском
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
Лента новостейМолния