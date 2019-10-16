Глава ДНР назвал условие для выполнения минских соглашений

"Сделать это нужно свободным решением всех территорий и признать при этом право регионов не входить в новое государство, это будет честно. И с этой честной Украиной, которая придет на смену сегодняшней лживой власти, можно будет договориться о выполнении минского комплекса мер", - сказал Пушилин.