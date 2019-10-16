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РИА Новости

Глава ДНР назвал условие для выполнения минских соглашений

14:24 16.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Минские соглашения по Донбассу могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Очередное заседание контактной группы в Минске по Донбассу прошло во вторник. Киев заявил, что готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения.
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"Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности. Украинское государство должно быть ликвидировано как нелигитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года, и оно продолжает управляться извне", - говорится в официальном заявлении главы ДНР, размещенном на его сайте.
Пушилин добавил, что необходимо "учредить новую, по-настоящему незалежную (независимую - ред.) Украину".
"Сделать это нужно свободным решением всех территорий и признать при этом право регионов не входить в новое государство, это будет честно. И с этой честной Украиной, которая придет на смену сегодняшней лживой власти, можно будет договориться о выполнении минского комплекса мер", - сказал Пушилин.
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