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РИА Новости

Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в причастности к убийству

14:24 16.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на город Тбилиси
Вид на город Тбилиси
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Вид на город Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 16 окт – РИА Новости. Министерство юстиции Грузии выдаст российской стороне хакера Ярослава Сумбаева, который фигурирует в деле об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной, сообщили в ведомстве.
Ранее подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище. В мае суд в Тбилиси разрешил экстрадировать Сумбаева в РФ.
На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское. Архивное фото
14 ноября 2018, 16:45РИА Новости
Подозреваемый в убийстве следователя хакер из РФ просит в Грузии убежища
"Мы получили гарантии от российской стороны, они соответствуют стандартам Европейской конвенции о правах человека и практике Страсбургского суда. Приказ об экстрадиции Сумбаева был издан в министерстве 30 сентября 2019 года, документ был передан Сумбаеву 15 октября. По данным его адвоката, он обратился в Страсбургский суд, что является его правом", - сообщили журналистам в Минюсте страны.
Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу. Ее застрелили в октябре 2018 года. Возможным организатором убийства, как писали СМИ, следствие считает российского IT-специалиста Сумбаева.
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Ярослав СумбаевРоссияМВД РФГрузияВ мире
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