Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в причастности к убийству

ТБИЛИСИ, 16 окт – РИА Новости. Министерство юстиции Грузии выдаст российской стороне хакера Ярослава Сумбаева, который фигурирует в деле об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной, сообщили в ведомстве.

Ранее подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище. В мае суд в Тбилиси разрешил экстрадировать Сумбаева в РФ.

"Мы получили гарантии от российской стороны, они соответствуют стандартам Европейской конвенции о правах человека и практике Страсбургского суда. Приказ об экстрадиции Сумбаева был издан в министерстве 30 сентября 2019 года, документ был передан Сумбаеву 15 октября. По данным его адвоката, он обратился в Страсбургский суд, что является его правом", - сообщили журналистам в Минюсте страны.