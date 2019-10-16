"Аэрофлот" признали потерпевшим по делу против замглавы компании

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" признали потерпевшим по делу о хищении 250 миллионов рублей заместителем гендиректора компании Владимиром Александровым, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где во вторник рассматривается апелляционная жалоба на его арест.

В начале октября Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджера до 30 ноября по делу об афере на 250 миллионов рублей.

"В заседании участвует представитель ПАО "Аэрофлот", признанного потерпевшим по настоящему уголовному делу", - перечислила судья участников процесса.

По версии следствия, Александров привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг компании "Аэрофлот", при этом всю работу делали штатные юристы. Ставка для привлеченных адвокатов по договору составляла 350 евро в час. Виновным себя топ-менеджер не признает.

По делу арестованы еще три фигуранта – адвокат Дина Кибец, председатель подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александр Сливко и экс-глава юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова.