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РИА Новости

Минтранс России вместе с ФАС изучит повышение "Победой" стоимости билетов

14:22 16.10.2019 (обновлено: 14:44 16.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ вместе с ФАС внимательно изучит ситуацию с повышением низкобюджетной авиакомпанией "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") стоимости билетов из-за рубежа, сообщил в ходе пленарного заседания в Госдуме замминистра транспорта Александр Юрчик.
Мосгорсуд ранее запретил платную регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах. "Победа" в среду заявила, что с 28 октября для исполнения решения суда включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах, в результате цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро.
"Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС и обязательно сделаем выводы и проинформируем вас о наших дальнейших действиях", - сказал Юрчик.
Он также отметил, что Минтранс не имеет права вмешиваться в ценообразование коммерческих предприятий, но обязан и должен вместе с ФАС следить за тем, чтобы авиакомпании не злоупотребляли своим правом устанавливать цены на билеты.
Как отмечала пресс-служба "Победы", в 2018 году из-за аномального роста цен на авиатопливо расходы лоукостера выросли более чем на 30%. Чтобы не увеличивать цены авиабилетов, компания нашла решение в сокращении расходов на аэропортовое обслуживание и предложила клиентам регистрироваться самостоятельно онлайн. По данным компании, сейчас более 90% клиентов "Победы" проходят онлайн-регистрацию и не оплачивают услугу регистрации агентом в аэропорту.
Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
Вчера, 08:36Радио Sputnik
Включат в стоимость. "Победа" поднимает цены на билеты в Россию
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Победа (авиакомпания)АэрофлотРоссияЭкономика
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