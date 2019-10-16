Минтранс России вместе с ФАС изучит повышение "Победой" стоимости билетов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ вместе с ФАС внимательно изучит ситуацию с повышением низкобюджетной авиакомпанией "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") стоимости билетов из-за рубежа, сообщил в ходе пленарного заседания в Госдуме замминистра транспорта Александр Юрчик.

Мосгорсуд ранее запретил платную регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах. "Победа" в среду заявила, что с 28 октября для исполнения решения суда включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах, в результате цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро.

"Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС и обязательно сделаем выводы и проинформируем вас о наших дальнейших действиях", - сказал Юрчик.

Он также отметил, что Минтранс не имеет права вмешиваться в ценообразование коммерческих предприятий, но обязан и должен вместе с ФАС следить за тем, чтобы авиакомпании не злоупотребляли своим правом устанавливать цены на билеты.