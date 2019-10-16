Спецоценку условий труда прошли 95% всех рабочих мест, заявил Минтруд

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Замминистра труда и социальной защиты Григорий Лекарев заявил, что специальную оценку условий труда прошли 95% всех рабочих мест в России.

Согласно действующим правилам, работодатель обязан проводить спецоценку условий труда не реже, чем раз в пять лет. От ее результатов, в частности, зависит, будет ли работник получать повышенную зарплату, дополнительный отпуск, сможет ли работать сокращенную рабочую неделю.

"По нашим сведениям, 95% от общего числа рабочих мест была проведена специальная оценка условий труда", - сказал Лекарев на пленарном заседании в Госдуме.