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РИА Новости

Спецоценку условий труда прошли 95% всех рабочих мест, заявил Минтруд

14:20 16.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Замминистра труда и социальной защиты Григорий Лекарев заявил, что специальную оценку условий труда прошли 95% всех рабочих мест в России.
Согласно действующим правилам, работодатель обязан проводить спецоценку условий труда не реже, чем раз в пять лет. От ее результатов, в частности, зависит, будет ли работник получать повышенную зарплату, дополнительный отпуск, сможет ли работать сокращенную рабочую неделю.
"По нашим сведениям, 95% от общего числа рабочих мест была проведена специальная оценка условий труда", - сказал Лекарев на пленарном заседании в Госдуме.
Лекарев отметил, что были выявлены отдельные факты проведения спецоценки по ценам ниже себестоимости, что может говорить о ее формальном проведении. Минтруд работает над их выявлением, в том числе, при помощи информационной системы учета результатов проведения такой оценки, добавил он.
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