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РИА Новости

Обвинение против экс-депутатов Рады Вилкула и Колесникова направили в суд

14:19 16.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлександр Вилкул
Александр Вилкул
© РИА Новости / Стрингер
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Александр Вилкул. Архивное фото
КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Прокуратура Днепропетровской области Украины направила в суд обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной рады Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Ранее прокуратура Днепропетровской области заподозрила Вилкула в злоупотреблении властью во время работы на должности главы Днепропетровской областной государственной администрации. Также ранее Генпрокуратура заподозрила бывшего главу Агентства госимущества, экс-депутата Колесникова в нанесении ущерба государству на сумму более 16 миллионов гривен (более 645 тысяч долларов).
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"Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации (народного депутата Украины восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины ("злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия")", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Также пресс-служба сообщила, что прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении экс-председателя Госагентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом.
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