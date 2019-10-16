Обвинение против экс-депутатов Рады Вилкула и Колесникова направили в суд

КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Прокуратура Днепропетровской области Украины направила в суд обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной рады Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Ранее прокуратура Днепропетровской области заподозрила Вилкула в злоупотреблении властью во время работы на должности главы Днепропетровской областной государственной администрации. Также ранее Генпрокуратура заподозрила бывшего главу Агентства госимущества, экс-депутата Колесникова в нанесении ущерба государству на сумму более 16 миллионов гривен (более 645 тысяч долларов).

"Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации (народного депутата Украины восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины ("злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия")", - говорится в сообщении областной прокуратуры.