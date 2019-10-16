В МВД рассказали о количестве выдворенных из России незаконных мигрантов

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Две с половиной тысячи человек, нарушавших миграционное законодательство, были выдворены из России с начала текущего года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"С начала года за нарушения миграционного законодательства привлечено более 30 тысяч иностранцев, 2,5 тысячи выдворено за территорию нашей страны", - сказал Горовой в среду на восемнадцатом совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ России.