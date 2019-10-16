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РИА Новости

В МВД рассказали о количестве выдворенных из России незаконных мигрантов

14:18 16.10.2019 (обновлено: 14:19 16.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкНа контроль-пропускном пункте Бугристое Российско-Казахстанской границе
На контроль-пропускном пункте Бугристое Российско-Казахстанской границе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Две с половиной тысячи человек, нарушавших миграционное законодательство, были выдворены из России с начала текущего года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
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"С начала года за нарушения миграционного законодательства привлечено более 30 тысяч иностранцев, 2,5 тысячи выдворено за территорию нашей страны", - сказал Горовой в среду на восемнадцатом совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ России.
"Вместе с коллегами из ФСБ отклонено только за первое полугодие текущего года более 20 прошений о вступлении в российское гражданство", - добавил он.
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МигрантыАлександр ГоровойМВД РФФСБ РФРоссияОбщество
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