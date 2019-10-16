Более 10 тысяч многоквартирных домов отремонтированы в Подмосковье за 5 лет

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Более 10 тысяч многоквартирных домов отремонтированы в Московской области с 2014 года, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Московской области реализуется с 2014 года. Согласно проекту, всего планируется отремонтировать 44 тысячи многоквартирных домов в регионе.

"За период действия программы капитального ремонта в Подмосковье отремонтировано более 10 тысяч МКД. Заменено более 9,5 тысяч единиц лифтового оборудования. На все мероприятия потрачено порядка 67 миллиардов рублей", - сказал Хромушин на пресс-конференции.

По его словам в настоящее время на территории Московской области лифтовое оборудование, отслужившее нормативный срок – заменено в полном объеме.

"С 2018 года ежегодная потребность в замене лифтового оборудования на территории Московской области сокращается. Так, к примеру, по программе 2018 года заменено – 1,8 тысяч единиц лифтового оборудования, а программа на 2019 год составляет всего 1,2 тысячи", - отметил Хромушин.