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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 10 тысяч многоквартирных домов отремонтированы в Подмосковье за 5 лет

14:16 16.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПокраска стены
Покраска стены
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Более 10 тысяч многоквартирных домов отремонтированы в Московской области с 2014 года, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.
Программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Московской области реализуется с 2014 года. Согласно проекту, всего планируется отремонтировать 44 тысячи многоквартирных домов в регионе.

"За период действия программы капитального ремонта в Подмосковье отремонтировано более 10 тысяч МКД. Заменено более 9,5 тысяч единиц лифтового оборудования. На все мероприятия потрачено порядка 67 миллиардов рублей", - сказал Хромушин на пресс-конференции.

По его словам в настоящее время на территории Московской области лифтовое оборудование, отслужившее нормативный срок – заменено в полном объеме.
"С 2018 года ежегодная потребность в замене лифтового оборудования на территории Московской области сокращается. Так, к примеру, по программе 2018 года заменено – 1,8 тысяч единиц лифтового оборудования, а программа на 2019 год составляет всего 1,2 тысячи", - отметил Хромушин.
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Он также добавил, что согласно проведенного Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области анализа лифтового парка региона, в ближайшие годы потребность в замене лифтового оборудования на территории области сократиться до 500 единиц ежегодно.
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