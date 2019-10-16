Коалиция США уничтожила базу в Сирии после вывода войск

После объявления в воскресенье о достижении договоренностей между курдской самопровозглашенной администрацией и Дамаском о вводе армии САР на северо-восток Сирии, под контроль правительственным войскам был передан район Манбидж, база ВВС Табка и одноименный город в провинции Ракка, а также города Айн-Исса и Тель-Тамр, ранее контролируемые арабо-курдскими формированиями "Сирийские демократические силы" (СДС). В Табке, Айн-Иссе и Манбидже американские военные также оставили свои базы при отступлении.