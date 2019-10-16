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РИА Новости
Война в Сирии

Коалиция США уничтожила базу в Сирии после вывода войск

14:16 16.10.2019 (обновлено: 14:24 16.10.2019)
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© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole PaeseАмериканские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
АЛЕППО, 16 окт - РИА Новости. Международная коалиция во главе с США уничтожила базу в районе сирийского города Эйн-аль-Араб (Кобани - курдское название) на границе с Турцией после вывода своих сил, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
"Незаконная коалиция США уничтожила базу Хараб Эшек в Эйн-аль-Араб на севере-востоке провинции Алеппо после отступления оттуда", - пишет агентство.
После объявления в воскресенье о достижении договоренностей между курдской самопровозглашенной администрацией и Дамаском о вводе армии САР на северо-восток Сирии, под контроль правительственным войскам был передан район Манбидж, база ВВС Табка и одноименный город в провинции Ракка, а также города Айн-Исса и Тель-Тамр, ранее контролируемые арабо-курдскими формированиями "Сирийские демократические силы" (СДС). В Табке, Айн-Иссе и Манбидже американские военные также оставили свои базы при отступлении.
Согласно договоренности между курдами и Дамаском, армия Сирии должна занять всю пограничную территорию для отражения атак турецких сил и защиты местного населения.
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67352014
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииСШАВ мире
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Американцы решили уничтожить то, что в спешном бегстве не успели забрать с собой. Перефразируя знаменитую фразу: " не быть моим, так не доставайся же никому".
16 октября, 14:24
PNPoseidon Neptun
1471001
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