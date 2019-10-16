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РИА Новости

Медведев осмотрел выставку "Дорога-2019" в Екатеринбурге

14:15 16.10.2019 (обновлено: 18:45 16.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки Дорога-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл на международную специализированную выставку "Дорога-2019" в Екатеринбурге и начал осмотр ее экспозиции.
Медведев вместе с вице-премьером Максимом Акимовым и главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом в сопровождении начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова осмотрел представленные полицейские автомобили Skoda и УАЗ.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки Дорога-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге
Он также осмотрел салон выставленного у комплекса "Екатеринбург-ЭКСПО" специализированного автобуса-тренажера "Школа дорожной безопасности", созданного компанией Huyndai. Автобус наглядно демонстрирует действие ремней безопасности при ДТП или резком торможении: он оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения, укомплектован генератором дыма для имитации задымления салона, экранами для демонстрации фильмов.
Премьер ознакомился со специализированной дорожностроительной техникой. Оборудование для хранения, плавления и налива вяжущего битума продемонстрировало ООО "Газпромнефть - Битумные материалы": стеллаж для хранения кловентейнеров (кубовидных среднетоннажных контейнеров), плавильную установку битума, два битумовоза и автоматический пункт их загрузки, способный загружать 80 автоцистерн (2 тысячи тонн продукции) в сутки. Программу развития битумного бизнеса компании "Лукойл" представила на своем стенде ее дочерняя структура - ООО "ЛЛК-Интернешенл".
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки Дорога-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге
Премьер осмотрел климатическую карту для подбора марки битума в зависимости от условий в российских регионов и ознакомился с разработками научно-исследовательского центра "Лукойла" по битумным материалам и асфальтобетонам, после чего продолжил осмотр экспозиции в помещении екатеринбургского экспоцентра.
"Давайте развивайте, да. С битумом - тяжелая история", - сказал премьер, продолжив работу на выставке.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки Дорога-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге
Премьер-министру также показали новые разработки: в частности, на стенде научно-исследовательского института "РосдорНИИ" продемонстрировали макет подвижной лаборатории для диагностики автомобильных дорог. А на стенде ГАИ - разработку, которая помогает за несколько секунд установить факт употребления водителем наркотиков.
На стенде Курской области губернатор Роман Старовойт рассказал Медведеву о ходе выполнения областью показателей по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Старовойт отметил, что такого масштабного ремонта дорог в области не было никогда.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки Дорога-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге
Также Медведеву представили разработанную Минтрансом комплексную систему учета общественного мнения, которая аккумулирует отзывы граждан о дорогах из социальных сетей, региональных интернет-ресурсов, сайта национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"Самое главное даже не то, что мы работаем в региональных пабликах или на сайте, самое главное - чтобы был ответ", – отметил премьер.
После осмотра экспозиции Медведев примет участие в совещании о ходе реализации нацпроекта безопасных автодорог, которое пройдет в рамках выставки "Дорога-2019".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 13:36РИА Новости
Медведев проведет встречу по нацпроекту "Безопасные дороги" в Екатеринбурге
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