Медведев осмотрел выставку "Дорога-2019" в Екатеринбурге

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл на международную специализированную выставку "Дорога-2019" в Екатеринбурге и начал осмотр ее экспозиции.

Медведев вместе с вице-премьером Максимом Акимовым и главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом в сопровождении начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова осмотрел представленные полицейские автомобили Skoda и УАЗ.

Он также осмотрел салон выставленного у комплекса "Екатеринбург-ЭКСПО" специализированного автобуса-тренажера "Школа дорожной безопасности", созданного компанией Huyndai. Автобус наглядно демонстрирует действие ремней безопасности при ДТП или резком торможении: он оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения, укомплектован генератором дыма для имитации задымления салона, экранами для демонстрации фильмов.

Премьер ознакомился со специализированной дорожностроительной техникой. Оборудование для хранения, плавления и налива вяжущего битума продемонстрировало ООО "Газпромнефть - Битумные материалы": стеллаж для хранения кловентейнеров (кубовидных среднетоннажных контейнеров), плавильную установку битума, два битумовоза и автоматический пункт их загрузки, способный загружать 80 автоцистерн (2 тысячи тонн продукции) в сутки. Программу развития битумного бизнеса компании "Лукойл" представила на своем стенде ее дочерняя структура - ООО "ЛЛК-Интернешенл".

Премьер осмотрел климатическую карту для подбора марки битума в зависимости от условий в российских регионов и ознакомился с разработками научно-исследовательского центра "Лукойла" по битумным материалам и асфальтобетонам, после чего продолжил осмотр экспозиции в помещении екатеринбургского экспоцентра.

"Давайте развивайте, да. С битумом - тяжелая история", - сказал премьер, продолжив работу на выставке.

Премьер-министру также показали новые разработки: в частности, на стенде научно-исследовательского института "РосдорНИИ" продемонстрировали макет подвижной лаборатории для диагностики автомобильных дорог. А на стенде ГАИ - разработку, которая помогает за несколько секунд установить факт употребления водителем наркотиков.

На стенде Курской области губернатор Роман Старовойт рассказал Медведеву о ходе выполнения областью показателей по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Старовойт отметил, что такого масштабного ремонта дорог в области не было никогда.

Также Медведеву представили разработанную Минтрансом комплексную систему учета общественного мнения, которая аккумулирует отзывы граждан о дорогах из социальных сетей, региональных интернет-ресурсов, сайта национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Самое главное даже не то, что мы работаем в региональных пабликах или на сайте, самое главное - чтобы был ответ", – отметил премьер.