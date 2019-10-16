Более 78 тысяч подъездов отремонтировано в Подмосковье с 2017 года

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Более 78 тысяч подъездов отремонтировано в Московской области с начала реализации программы по ремонту с 2017 года, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.
Программа "Мой подъезд" в Подмосковье реализуется с 2017 года. По данным пресс-службы ведомства с начала 2019 года в Московской области отремонтировано порядка 10,5 тысячи подъездов.
"С начала программы "Мой подъезд" было отремонтировано более 78 тысяч подъездов. До конца 2019 года у нас стоит задача ремонта порядка 14,5 тысяч подъездов, из которых 10,5 уже отремонтировано", - сказал Хромушин.
По его словам наибольший процент выполнения плана работ по ремонту подъездов на 2019 отмечается в городских округах Люберцы, Электросталь, Химки, Волоколамский, Шаховская, Можайский и Озеры.