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Более 78 тысяч подъездов отремонтировано в Подмосковье с 2017 года

14:12 16.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота коммунальных служб
Работа коммунальных служб
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Более 78 тысяч подъездов отремонтировано в Московской области с начала реализации программы по ремонту с 2017 года, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.
Программа "Мой подъезд" в Подмосковье реализуется с 2017 года. По данным пресс-службы ведомства с начала 2019 года в Московской области отремонтировано порядка 10,5 тысячи подъездов.

"С начала программы "Мой подъезд" было отремонтировано более 78 тысяч подъездов. До конца 2019 года у нас стоит задача ремонта порядка 14,5 тысяч подъездов, из которых 10,5 уже отремонтировано", - сказал Хромушин.

По его словам наибольший процент выполнения плана работ по ремонту подъездов на 2019 отмечается в городских округах Люберцы, Электросталь, Химки, Волоколамский, Шаховская, Можайский и Озеры.
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